Эксперт Пичугин: Параллельный импорт продукции Marvel и Disney должен разрешить Минкульт

Параллельный импорт продукции Marvel и Disney может разрешить только Министерство культуры РФ. Об этом заявил владелец киноцентра "Великан Парк", член правления Гильдии продюсеров России Эдуард Пичугин. Отметим, что ранее соответствующий перечень дополнил Минпромторг РФ.

"Приказ Минпромторга мультфильмов и фильмов не касается. Разрешить параллельный импорт этой продукции может только Министерство культуры РФ. Кроме того, одной фразы о разрешении параллельного импорта аудиовизуального контента недостаточно, нужны разъяснения о том, кому и куда направлять отчисления за прокат фильмов. Кто-то должен взять на себя функции дистрибьютора", — приводит слова Пичугина газета "Петербургский дневник".

По словам эксперта, предлагалось передать эти права Фонду кино, который мог бы давать открытую лицензию для проката фильмов и собирать 50% кассы. Причём 10–18% от этих средств организация направляла бы на продвижение картин и дубляж, а оставшиеся деньги можно было бы передать реальному правообладателю.

Специалист уверен, что в таком случае кинотеатры способны увеличить число фильмов, которые показываются зрителям. Пичугин также подчеркнул, что сейчас сильно не хватает голливудского кино, недостаточно и российского контента. Кроме того, он убеждён, что такое положение дел негативно сказывается на российских киноделах.

"Около месяца назад в прокат вышел фильм "Сердце Пармы", который был в производстве почти шесть лет. Даже при почти полном отсутствии конкуренции и рекламной поддержке фильм собрал всего около 600 миллионов, хотя в обычное время мог бы за две недели взять миллиард", — отметил он.

Пичугин добавил, что на данный момент подобные масштабные проекты почти не разрабатываются, а много кинопроизводителей сейчас ориентируется на телевизор или интернет-платформы. В свою очередь гендиректор сети кинотеатров "Мираж синема" Виктор Рудман отметил, что вопрос параллельного импорта западных фильмов уже обсуждается как в Совфеде, так и в Госдуме.