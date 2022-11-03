МВД ЛНР: Скопления военных и техники ВСУ на Сватовском направлении уничтожаются

На Сватовском направлении незамедлительно уничтожается любое скопление личного состава и техники ВС Украины (ВСУ). Об этом сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв.

"Мы находимся в оборонно-наступательных действиях. Периодически наши подразделения делают успехи и на Кременском, и на Сватовском направлении", — сказал он в эфире канала "Соловьёв Live".

Киселёв уточнил, что скопления ВСУ уничтожаются артиллеристами союзных сил.