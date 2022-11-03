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Регион
Опубликовано 3 ноября 2022, 18:33
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МВД ЛНР: Скопления военных и техники ВСУ на Сватовском направлении уничтожаются

На Сватовском направлении незамедлительно уничтожается любое скопление личного состава и техники ВС Украины (ВСУ). Об этом сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв.

"Мы находимся в оборонно-наступательных действиях. Периодически наши подразделения делают успехи и на Кременском, и на Сватовском направлении", — сказал он в эфире канала "Соловьёв Live".

Киселёв уточнил, что скопления ВСУ уничтожаются артиллеристами союзных сил.

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Ранее Лайф писал, что омбудсмен ЛНР Сердюкова сообщила, что более тысячи украинских военных находится в республике в плену. Напомним, сегодня состоялся новый обмен пленными. В результате в Россию вернулись 107 военных, которым на территории Украины грозила смертельная опасность.

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Flickr / ВСУ

Арина Родионова
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