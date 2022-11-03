МВД ЛНР: Скопления военных и техники ВСУ на Сватовском направлении уничтожаются
На Сватовском направлении незамедлительно уничтожается любое скопление личного состава и техники ВС Украины (ВСУ). Об этом сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв.
"Мы находимся в оборонно-наступательных действиях. Периодически наши подразделения делают успехи и на Кременском, и на Сватовском направлении", — сказал он в эфире канала "Соловьёв Live".
Киселёв уточнил, что скопления ВСУ уничтожаются артиллеристами союзных сил.
Ранее Лайф писал, что омбудсмен ЛНР Сердюкова сообщила, что более тысячи украинских военных находится в республике в плену. Напомним, сегодня состоялся новый обмен пленными. В результате в Россию вернулись 107 военных, которым на территории Украины грозила смертельная опасность.
Flickr / ВСУ