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3 ноября, 18:19

Назван самый дорогой футболист мира

Transfermarkt назвал игрока "Манчестер Сити" Холанна самым дорогим футболистом мира

22-летний футболист "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанн стал самым дорогим игроком мира. Об этом свидетельствуют данные портала Transfermarkt.

Эрлинг Холанн. Фото © Getty Images / Ralf Treese / DeFodi Images

Эрлинг Холанн. Фото © Getty Images / Ralf Treese / DeFodi Images

Так, в июне рыночная стоимость нападающего составляла 150 миллионов евро, а к ноябрю достигла 170 миллионов евро. Тем самым норвежец обогнал форварда "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиана Мбаппе, который до этого считался самым высокооплачиваемым футболистом. Добавим, что в этом сезоне Холанн участвовал в 16 матчах, в ходе которых забил 22 мяча.

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Лайф напоминает, что в начале октября "Манчестер Сити" в домашнем матче десятого тура чемпионата Англии по футболу разгромил "Саутгемптон" со счётом 4:0. Встреча состоялась на стадионе "Этихад".

Обложка ©

Getty Images

Никита Осипов

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