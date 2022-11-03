Назван самый дорогой футболист мира
Transfermarkt назвал игрока "Манчестер Сити" Холанда самым дорогим футболистом мира
22-летний футболист «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд стал самым дорогим игроком мира. Об этом свидетельствуют данные портала Transfermarkt.
Эрлинг Холанд. Фото © Getty Images / Ralf Treese / DeFodi Images
Так, в июне рыночная стоимость нападающего составляла 150 миллионов евро, а к ноябрю достигла 170 миллионов евро. Тем самым норвежец обогнал форварда «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиана Мбаппе, который до этого считался самым высокооплачиваемым футболистом. Добавим, что в этом сезоне Холанд участвовал в 16 матчах, в ходе которых забил 22 мяча.
Лайф напоминает, что в начале октября "Манчестер Сити" в домашнем матче десятого тура чемпионата Англии по футболу разгромил "Саутгемптон" со счётом 4:0. Встреча состоялась на стадионе "Этихад".
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