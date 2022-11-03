ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 ноября 2022, 18:19

Назван самый дорогой футболист мира

Transfermarkt назвал игрока "Манчестер Сити" Холанда самым дорогим футболистом мира

22-летний футболист «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд стал самым дорогим игроком мира. Об этом свидетельствуют данные портала Transfermarkt.

Эрлинг Холанд. Фото © Getty Images / Ralf Treese / DeFodi Images

Эрлинг Холанд. Фото © Getty Images / Ralf Treese / DeFodi Images

Так, в июне рыночная стоимость нападающего составляла 150 миллионов евро, а к ноябрю достигла 170 миллионов евро. Тем самым норвежец обогнал форварда «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиана Мбаппе, который до этого считался самым высокооплачиваемым футболистом. Добавим, что в этом сезоне Холанд участвовал в 16 матчах, в ходе которых забил 22 мяча.

"Рейнджерс" установил антирекорд, за который когда-то стыдили московский "Спартак"
"Рейнджерс" установил антирекорд, за который когда-то стыдили московский "Спартак"

Лайф напоминает, что в начале октября "Манчестер Сити" в домашнем матче десятого тура чемпионата Англии по футболу разгромил "Саутгемптон" со счётом 4:0. Встреча состоялась на стадионе "Этихад".

BannerImage

Getty Images

Никита Осипов
  • Новости
  • ФК Манчестер Сити
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar