Назван самый дорогой футболист мира

Так, в июне рыночная стоимость нападающего составляла 150 миллионов евро, а к ноябрю достигла 170 миллионов евро. Тем самым норвежец обогнал форварда «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиана Мбаппе, который до этого считался самым высокооплачиваемым футболистом. Добавим, что в этом сезоне Холанд участвовал в 16 матчах, в ходе которых забил 22 мяча.