Главного тренера подмосковных "Химок" Гогниева дисквалифицировали и оштрафовали за мат
Главный тренер подмосковной команды "Химки" Спартак Гогниев дисквалифицирован на три матча Российской премьер‑лиги (РПЛ) за оскорбительное поведение. Инцидент произошёл во время встречи с московским "Динамо", когда "Химки" проиграли со счётом 6:1. Об этом сообщил глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.
Гогниев получил красную карточку за споры с арбитром в перерыве. После этого он высказывался матом в адрес официальных лиц матча. А затем он таким же образом обошёлся с комментатором Сергеем Дурасовым, за что позже извинился.
Несмотря на то что тренер отрицал оскорбления в адрес судей, в протоколе матча они зафиксированы. Кроме того, мат со стороны Гогниева заметили, когда он праздновал гол "Химок" в присутствии детей.
Тренера также оштрафовали на 200 тысяч рублей за неспортивное поведение.
Ранее бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис жёстко раскритиковал поведение главного тренера "Химок" Спартака Гогниева в матче 15-го тура Российской премьер-лиги против московского "Динамо".
ТАСС / Михаил Терещенко