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3 ноября, 16:42

Главного тренера подмосковных "Химок" Гогниева дисквалифицировали и оштрафовали за мат

Главный тренер подмосковной команды "Химки" Спартак Гогниев дисквалифицирован на три матча Российской премьер‑лиги (РПЛ) за оскорбительное поведение. Инцидент произошёл во время встречи с московским "Динамо", когда "Химки" проиграли со счётом 6:1. Об этом сообщил глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

Гогниев получил красную карточку за споры с арбитром в перерыве. После этого он высказывался матом в адрес официальных лиц матча. А затем он таким же образом обошёлся с комментатором Сергеем Дурасовым, за что позже извинился.

Несмотря на то что тренер отрицал оскорбления в адрес судей, в протоколе матча они зафиксированы. Кроме того, мат со стороны Гогниева заметили, когда он праздновал гол "Химок" в присутствии детей.

Против футбольного клуба "Химки" подали иск о взыскании 6,2 млн рублей

Против футбольного клуба "Химки" подали иск о взыскании 6,2 млн рублей

Тренера также оштрафовали на 200 тысяч рублей за неспортивное поведение.

Ранее бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис жёстко раскритиковал поведение главного тренера "Химок" Спартака Гогниева в матче 15-го тура Российской премьер-лиги против московского "Динамо".

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ТАСС / Михаил Терещенко

Илья Суриков

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