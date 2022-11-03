Главного тренера подмосковных "Химок" Гогниева дисквалифицировали и оштрафовали за мат

Главный тренер подмосковной команды "Химки" Спартак Гогниев дисквалифицирован на три матча Российской премьер‑лиги (РПЛ) за оскорбительное поведение. Инцидент произошёл во время встречи с московским "Динамо", когда "Химки" проиграли со счётом 6:1. Об этом сообщил глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

Гогниев получил красную карточку за споры с арбитром в перерыве. После этого он высказывался матом в адрес официальных лиц матча. А затем он таким же образом обошёлся с комментатором Сергеем Дурасовым, за что позже извинился.

Несмотря на то что тренер отрицал оскорбления в адрес судей, в протоколе матча они зафиксированы. Кроме того, мат со стороны Гогниева заметили, когда он праздновал гол "Химок" в присутствии детей.

Тренера также оштрафовали на 200 тысяч рублей за неспортивное поведение.