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3 ноября, 16:54

Врио командующего войсками ЦВО назначили генерал-майора Линькова

<p>Генерал-майор Александр Линьков. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин</p>

Генерал-майор Александр Линьков. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Новым временно исполняющим обязанности (врио) командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) назначен генерал-майор Александр Линьков. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу округа. Каких-либо других подробностей там приводить не стали.

По данным агентства, Линьков уже принял участие во встрече полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Владимира Якушева с гражданскими активистами округа.

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Наталья Исакова

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