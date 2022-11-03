Врио командующего войсками ЦВО назначили генерал-майора Линькова

Новым временно исполняющим обязанности (врио) командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) назначен генерал-майор Александр Линьков. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу округа. Каких-либо других подробностей там приводить не стали.

По данным агентства, Линьков уже принял участие во встрече полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Владимира Якушева с гражданскими активистами округа.