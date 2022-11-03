В Пентагоне пообещали положить конец режиму Ким Чен Ына при ядерной атаке КНДР на США

Ядерная атака со стороны КНДР против Вашингтона или его союзников приведёт к концу режима северокорейского лидера Ким Чен Ына. Соответствующее заявление сделал глава Минобороны США Ллойд Остин на встрече с южнокорейским коллегой Ли Чжон Сопом.

"Любая ядерная атака против США или их союзников и партнёров, в том числе с использованием нестратегического ядерного оружия, является недопустимой и закончится концом режима Кима", — говорится в сообщении Пентагона.

В ходе встречи стороны договорились также усиливать оборонные мощности и обмен информацией, чтобы противостоять растущим ядерным и ракетным угрозам со стороны КНДР.