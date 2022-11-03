В Пентагоне пообещали положить конец режиму Ким Чен Ына при ядерной атаке КНДР на США
Ядерная атака со стороны КНДР против Вашингтона или его союзников приведёт к концу режима северокорейского лидера Ким Чен Ына. Соответствующее заявление сделал глава Минобороны США Ллойд Остин на встрече с южнокорейским коллегой Ли Чжон Сопом.
"Любая ядерная атака против США или их союзников и партнёров, в том числе с использованием нестратегического ядерного оружия, является недопустимой и закончится концом режима Кима", — говорится в сообщении Пентагона.
В ходе встречи стороны договорились также усиливать оборонные мощности и обмен информацией, чтобы противостоять растущим ядерным и ракетным угрозам со стороны КНДР.
Ранее сегодня Лайф сообщал, что КНДР запустила четвёртую за день ракету. Она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. В связи с этим правительство Страны восходящего солнца созвало оперативный штаб, в который входят представители соответствующих ведомств, сейчас они анализируют данные о пуске.
ТАСС / AP Photo / Kin Cheung, File