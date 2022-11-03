Синоптик объяснила, когда в Москву придёт зима
Синоптик Позднякова: Настоящая зима придёт в Москву, когда будет устойчивый снежный покров
Настоящая зима придёт в Москву, когда будет устойчивый снежный покров. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" рассказала ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова.
"Не так, как у нас сейчас, один день снег полежал и растаял. И нужно, чтобы обязательно температура среднесуточная была отрицательной, чтобы этот снег сохранился", — отметила она.
Кроме того, эксперт рассказала, какую погоду ждать жителям столицы в ближайшие дни. Так, среднесуточная температура воздуха составит меньше +5 градусов. После этого всё будет зависеть от западного антициклона. Ночью и утром до 7 ноября температура опустится до минусовых отметок, а днём повысится до +1 – +3.
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