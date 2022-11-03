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3 ноября, 17:36

Путин: Творческий подход Правительства России способствует стабильному развитию страны

Творческий подход Правительства РФ способствует стабильному развитию, в частности, экономики страны. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, подводя итоги совещания с членами кабмина. Президент пояснил, что ему нравится заинтересованный диалог, когда звучат противоположные и разные точки зрения.

"Мне очень приятно, что мы находимся в постоянном диалоге по ключевым вопросам развития экономики", — подчеркнул он, выразив надежду, что в таком же взаимодействии работа будет продолжаться в будущем.

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Ранее Лайф писал, что доклад министра экономического развития РФ Максима Решетникова на совещании с президентом России Владимиром Путиным чуть не сорвался. Причина тому — отключение света в трёх башнях "IQ-квартала" "Москвы-Сити".

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Kremlin.ru

Никита Осипов

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