Путин: Творческий подход Правительства России способствует стабильному развитию страны

Творческий подход Правительства РФ способствует стабильному развитию, в частности, экономики страны. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, подводя итоги совещания с членами кабмина. Президент пояснил, что ему нравится заинтересованный диалог, когда звучат противоположные и разные точки зрения.

"Мне очень приятно, что мы находимся в постоянном диалоге по ключевым вопросам развития экономики", — подчеркнул он, выразив надежду, что в таком же взаимодействии работа будет продолжаться в будущем.