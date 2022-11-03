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3 ноября, 17:22

В Екатеринбурге ищут хозяев для кота-богатыря, которого подкинули в собачий приют

В Екатеринбурге огромного кота подкинули в собачий приют

<p>Брошенный кот по кличке Пепел. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/pks_sobaki?z=photo-50549322_457255142/wall-50549322_23185" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Приют для собак на Посадской"</a></p>

Брошенный кот по кличке Пепел. Обложка © VK / "Приют для собак на Посадской"

В Екатеринбурге ищут новых хозяев для кота-богатыря британской породы по кличке Пепел, которого сдали в местный собачий приют. Хозяева отказались от четырёхлетнего пушистика из-за того, что тот начал ходить мимо лотка.

"Да, из-за своих размеров Пепел и правда может сойти за небольшую собаку. Но ведь это кот! Невероятно большой, невероятно добрый, невероятно ласковый, ему не место в собачьем приюте", — рассказали в учреждении.

В объявлении также говорится, что Пепел обладает невероятно ласковым характером, он дружелюбен как с кошками, так и с собаками. Познакомиться с котом можно по предварительной записи по телефону 8 (904) 170-24-44.

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Наталья Исакова

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