Подводный крейсер "Генералиссимус Суворов" выполнил пуск ракеты "Булава" в Белом море

Российский атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" успешно выполнил стрельбу баллистической ракетой "Булава" в Белом море. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Экипаж новейшего ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" проекта "Борей-А" успешно выполнил стрельбу баллистической ракетой "Булава" в рамках завершающего этапа государственных испытаний", — говорится в сообщении.

Как уточнили в оборонном ведомстве, стрельба выполнялась из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Полёт "Булавы" прошёл в штатном режиме, боевые блоки ракеты достигли заданного района полигона.

"Генералиссимус Суворов" относится к четвёртому поколению атомных подлодок усовершенствованного проекта "Борей-А". Среди прочего у него повышена безопасность. Крейсер был заложен в 2014 году, выведен из эллинга в конце 2021-го. Планируется, что атомоход будет передан Тихоокеанскому флоту. Основное оружие стратегических ракетоносцев проекта "Борей/Борей-А" — 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава".