Диетолог Саволюк объяснила, как правильно есть макароны, чтобы не потолстеть

Не стоит отказываться от макарон даже в период похудения, однако важно правильно их готовить, так как этот продукт достаточно калориен. Об этом в беседе с "Москвой 24" заявила диетолог, аллерголог-иммунолог Антонина Саволюк.

"Макароны содержат сложные углеводы, которые насытят организм и зарядят необходимой энергией. Кроме того, в них есть аминокислота триптофан, отвечающая за хорошее настроение. Плюс витамины В, Е и небольшое количество клетчатки", — подчеркнула специалист.

Выбирать лучше макароны из твёрдых сортов пшеницы, которые не развариваются и не слипаются во время приготовления. Саволюк добавила, что именно в таком продукте содержится больше растительного белка, клетчатки и витаминов, чем в изделиях из мягких сортов. Первые можно найти в магазине по надписи "Группа А" или "1-й класс", а вторые — по отметке "Группа Б".

Диетолог призвала употреблять макароны не чаще одного раза в неделю перед занятиями спортом или в первой половине дня, причём одна тарелка должна содержать не более 100–150 граммов. Специалист посоветовала готовить блюдо столько времени, сколько указано на упаковке, иначе оно будет хуже усваиваться.

При этом важно правильно сочетать макароны с другими продуктами. Так, не стоит есть их с хлебом, различными жирными соусами и мясом. Не следует совмещать изделия с сосисками и котлетами. А подойдут к макаронам овощи, зелень, томатная паста, специи и лёгкий сыр.



