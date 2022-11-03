Диетолог перечислила продукты, которые согреют в холода

Блюда со специями помогут согреться в холода. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), член Российской ассоциации эндокринологов Елена Евдокимова. По её словам, продукты, от которых человеку становится теплее, называются термоджениками, они ускоряют обмен веществ в организме.

"Прежде всего к ним относятся специи: карри, васаби, хрен, горчица, имбирь, все виды перца, особенно чилийский красный перец. При их употреблении происходит стимуляция вкусовых рецепторов и ускорение обмена веществ", — отметила Евдокимова.

Эксперт добавила, что теми же свойствами обладают горячие супы. Евдокимова посоветовала употреблять их вместе с зеленью. Если нет проблем с ЖКТ, то смело можно есть щи и борщ. Не стоит забывать и про горячие напитки, в частности травяные чаи и какао, причём в последнем есть много антиоксидантов. Согреться можно и за счёт тёплых запечённых яблок с корицей.