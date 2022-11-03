Биолог рассказал о крупном "транзите" птичьей миграции, который проходит через Петербург
Биолог Глазков: Около 10 млн птиц пересекают Петербург, улетая на юг
Примерно пять-десять миллионов птиц пересекают Северную столицу, улетая на юг. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков. По его словам, именно через этот город пролегает один из крупнейших "транзитов" миграции пернатых.
Эксперт добавил, что треть молодых серых ворон из Петербурга перемещается в Западную Европу. Причём некоторые каркающие прилетают из других регионов России и пережидают зиму именно в городе. Не оставляют местные просторы и арктические воробьи. Глазков подчеркнул, что данные особи понимают, будет ли зима тёплой для них, после чего принимают решение — быть в холодное время в Северной столице или временно переселиться в Европу.
Ранее Лайф писал, что длиннохвостые неясыти, также называемые уральскими совами, массово мигрируют в Москву из Сибири. Руководитель проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадим Мишин объяснил тягу птиц к столичной жизни.
ТАСС / AP / Dmitri Lovetsky