Три башни IQ-квартала "Москвы-Сити" остались без света, люди застряли в лифте
Одна из обесточенных башен IQ-квартала "Москвы-Сити". Фото © LIFE
Три башни IQ-квартала "Москвы-Сити" остались без света. По данным источника Лайфа, из-за этого остановились пять лифтов.
Обесточенные башни IQ-квартала "Москвы-Сити". Видео © LIFE
В пассажирском лифте из-за отключения электричества застряли четыре человека, один просит о медицинской помощи. Информация уточняется, в зданиях проводится эвакуация.
Ранее Лайф рассказывал о происшествии с лифтом в Краснодаре. Там кабина едва не обезглавила молодого человека. Инцидент, чудом не закончившийся трагедией, записала установленная в подъёмнике камера.