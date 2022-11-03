Три башни IQ-квартала "Москвы-Сити" остались без света, люди застряли в лифте

Три башни IQ-квартала "Москвы-Сити" остались без света. По данным источника Лайфа, из-за этого остановились пять лифтов.

Обесточенные башни IQ-квартала "Москвы-Сити". Видео © LIFE

В пассажирском лифте из-за отключения электричества застряли четыре человека, один просит о медицинской помощи. Информация уточняется, в зданиях проводится эвакуация.