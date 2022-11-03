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3 ноября, 15:39

Три башни IQ-квартала "Москвы-Сити" остались без света, люди застряли в лифте

<p>Одна из обесточенных башен IQ-квартала "Москвы-Сити". Фото © LIFE</p>

Одна из обесточенных башен IQ-квартала "Москвы-Сити". Фото © LIFE

Три башни IQ-квартала "Москвы-Сити" остались без света. По данным источника Лайфа, из-за этого остановились пять лифтов.

Обесточенные башни IQ-квартала "Москвы-Сити". Видео © LIFE

В пассажирском лифте из-за отключения электричества застряли четыре человека, один просит о медицинской помощи. Информация уточняется, в зданиях проводится эвакуация.

Прыгать не надо: Эксперт опровергла известные способы спасения в падающем лифте

Прыгать не надо: Эксперт опровергла известные способы спасения в падающем лифте

Ранее Лайф рассказывал о происшествии с лифтом в Краснодаре. Там кабина едва не обезглавила молодого человека. Инцидент, чудом не закончившийся трагедией, записала установленная в подъёмнике камера.

Александра Вишнякова

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