Россиян призвали отказаться от одноразовой пластиковой посуды в ноябрьские праздники

Российский экологический оператор (РЭО) призвал россиян отказаться от одноразового пластика на ноябрьские праздники.

"Лучше заменить это всё многоразовой посудой, а также сортировать отходы и затем выбрасывать их в баки для вторсырья. Если речь про одноразовые столовые приборы, то лучше использовать те, что делаются из бумаги, дерева или материалов растительного происхождения", — отметил глава РЭО Денис Буцаев.

В организации напомнили, что РФ уже начала готовиться к отказу от неперерабатываемого пластика и трудноизвлекаемых видов отходов. Речь, в частности, идёт об одноразовых трубочках, столовых приборах и ватных палочках. Главная их проблема заключается в сложности извлечения из общей массы отходов для последующей переработки, добавили в РЭО.