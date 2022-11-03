Россиян призвали отказаться от одноразовой пластиковой посуды в ноябрьские праздники
Российский экологический оператор (РЭО) призвал россиян отказаться от одноразового пластика на ноябрьские праздники.
"Лучше заменить это всё многоразовой посудой, а также сортировать отходы и затем выбрасывать их в баки для вторсырья. Если речь про одноразовые столовые приборы, то лучше использовать те, что делаются из бумаги, дерева или материалов растительного происхождения", — отметил глава РЭО Денис Буцаев.
В организации напомнили, что РФ уже начала готовиться к отказу от неперерабатываемого пластика и трудноизвлекаемых видов отходов. Речь, в частности, идёт об одноразовых трубочках, столовых приборах и ватных палочках. Главная их проблема заключается в сложности извлечения из общей массы отходов для последующей переработки, добавили в РЭО.
Ранее россиянам напомнили про длинные выходные из-за Дня народного единства. Привлечь сотрудника к работе в выходной и праздничный день в большинстве случаев можно только с его согласия, кроме ситуаций, когда речь идёт о предотвращении аварий и катастроф, отметила юрист Татьяна Нечаева.
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