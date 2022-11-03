Россия передала послу Британии доказательства причастности Лондона к атаке на Севастополь
Россия передала британскому послу в Москве Деборе Броннерт доказательства причастности Лондона к атаке Украины на корабли Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщил посол РФ в Соединённом Королевстве Андрей Келин.
"Свидетельства участия британских специальных сил в подготовке акций против флота в Севастополе были переданы британскому послу сегодня утром, а также британскому военному атташе", — сказал дипломат в эфире телеканала Sky News.
Келин также пообещал, что эти доказательства скоро будут опубликованы. По его словам, сейчас Лондон настолько глубоко погружён в украинский конфликт, что ситуация становится более опасной.
Ранее Лайф сообщал, что МИД РФ выразил решительный протест послу Британии из-за атаки на Севастополь. Дипломату, в частности, указали "на недопустимость подобных враждебных провокаций", и потребовали немедленно прекратить их. В случае продолжения подобных "актов агрессии" вся ответственность за рост напряжённости в отношениях между Лондоном и Москвой будет лежать на британской стороне.
Напомним, 29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке дронов в акватории Севастопольской бухты. Системе ПВО удалось отразить удары. Позже в Минобороны раскрыли детали произошедшего. Там уточнили, что беспилотники атаковали корабли ЧФ, которые обеспечивали безопасность вывоза зерна с Украины. Незначительные повреждения в результате получил морской тральщик "Иван Голубец".
ТАСС / Алексей Павлишак