Россия передала британскому послу в Москве Деборе Броннерт доказательства причастности Лондона к атаке Украины на корабли Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщил посол РФ в Соединённом Королевстве Андрей Келин.

"Свидетельства участия британских специальных сил в подготовке акций против флота в Севастополе были переданы британскому послу сегодня утром, а также британскому военному атташе", — сказал дипломат в эфире телеканала Sky News.

Келин также пообещал, что эти доказательства скоро будут опубликованы. По его словам, сейчас Лондон настолько глубоко погружён в украинский конфликт, что ситуация становится более опасной.