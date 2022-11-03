Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Объединённые Арабские Эмираты вечером 3 ноября. Как сообщает ТАСС, он уже встретился с шейхом Абдуллой ибн Заидом Аль Нахайяном.

Стоит отметить, что в предыдущий раз министр посещал государство в 2021 году. Всё это происходило в рамках большого турне по странам Персидского залива.