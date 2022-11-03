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3 ноября, 18:49

Лавров прибыл с визитом в Объединённые Арабские Эмираты

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Объединённые Арабские Эмираты вечером 3 ноября. Как сообщает ТАСС, он уже встретился с шейхом Абдуллой ибн Заидом Аль Нахайяном.

Стоит отметить, что в предыдущий раз министр посещал государство в 2021 году. Всё это происходило в рамках большого турне по странам Персидского залива.

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Ранее Лавров заявил, что Россия не видит подвижек в снятии ограничений с её экспорта в рамках зерновой сделки. Об этом он сообщил на пресс-конференции после переговоров с вице-премьером и министром иностранных дел Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Никита Осипов

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