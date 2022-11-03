В Израиле сбили ракету, выпущенную из сектора Газа
Сирены воздушной тревоги прозвучали на юге Израиля близ сектора Газа
В нескольких южных районах Израиля близ сектора Газа сегодня прозвучали сирены воздушной тревоги. Они предупредили жителей Нирим, Эйн-ха-Шлоша и Кисуфим о возможных ракетных обстрелах.
Пресс-служба Армии обороны Израиля затем уточнила, что палестинские радикалы из сектора Газа выпустили одну ракету по израильской территории, по цели сработала система ПВО.
"Одна ракета была выпущена из сектора Газа [по территории Израиля]. Противовоздушные силы Армии обороны Израиля запустили ракету-перехватчик. Ракета, по-видимому, была перехвачена", — говорится в сообщении.
Как сообщает газета The Jerusalem Post, сирены воздушной тревоги раздались в Израиле впервые с момента окончания операции "Рассвет". Издание также пишет, что "Исламский джихад" взял на себя ответственность за ракетный удар и заявил, что это был "ответ на убийство командира бригад Аль-Кудс в Дженине".
Лайф напоминает, что 5 августа армия Израиля нанесла ракетные удары по целям радикалов в секторе Газа, в результате погиб один из лидеров "Исламского джихада". Обстрелы велись в рамках операции "Рассвет". Ночью того же дня в центральных и южных районах Израиля прозвучали сирены ПВО "Железный купол", израильская сторона насчитала около 80 выпущенных из сектора Газа ракет. Позднее министр обороны Израиля Бени Ганц заявил о намерении увеличить интенсивность ударов. Но уже 7 августа Израиль согласился на перемирие в секторе Газа. Оно было установлено в 23:30 того же дня.