В Израиле сбили ракету, выпущенную из сектора Газа

В нескольких южных районах Израиля близ сектора Газа сегодня прозвучали сирены воздушной тревоги. Они предупредили жителей Нирим, Эйн-ха-Шлоша и Кисуфим о возможных ракетных обстрелах.

Пресс-служба Армии обороны Израиля затем уточнила, что палестинские радикалы из сектора Газа выпустили одну ракету по израильской территории, по цели сработала система ПВО.

"Одна ракета была выпущена из сектора Газа [по территории Израиля]. Противовоздушные силы Армии обороны Израиля запустили ракету-перехватчик. Ракета, по-видимому, была перехвачена", — говорится в сообщении.