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3 ноября, 20:40

Проигравший выборы Болсонару решил не появляться на G20

Metropoles: Болсонару решил не посещать саммит G20 в Индонезии

Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару, проигравший на недавних выборах своему оппоненту Луису Инасиу Лула да Силве, заявил, что не станет посещать саммит G20 в Индонезии. Об этом пишет Metropoles, ссылаясь на анонимные источники.

"Президент Жаир Болсонару принял решение отменить своё участие в саммите G20, который пройдёт с 15-го по 16-е числа текущего месяца на Бали, Индонезия", — сообщает издание.

По данным газеты, вместо действующего президента Бразилию на саммите представит министр иностранных дел Карлос Франса.

СМИ: Проигравший выборы Болсонару отказался от общения и ушёл спать

СМИ: Проигравший выборы Болсонару отказался от общения и ушёл спать

Напомним, что Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии на прошлой неделе, обогнав Болсонару на два миллиона голосов. Ранее да Силва руководил страной в течение двух президентских сроков.

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Жаир Болсонару. Фото © ТАСС / Eraldo Peres

Анатолий Симоненко

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