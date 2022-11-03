Проигравший выборы Болсонару решил не появляться на G20
Metropoles: Болсонару решил не посещать саммит G20 в Индонезии
Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару, проигравший на недавних выборах своему оппоненту Луису Инасиу Лула да Силве, заявил, что не станет посещать саммит G20 в Индонезии. Об этом пишет Metropoles, ссылаясь на анонимные источники.
"Президент Жаир Болсонару принял решение отменить своё участие в саммите G20, который пройдёт с 15-го по 16-е числа текущего месяца на Бали, Индонезия", — сообщает издание.
По данным газеты, вместо действующего президента Бразилию на саммите представит министр иностранных дел Карлос Франса.
Напомним, что Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии на прошлой неделе, обогнав Болсонару на два миллиона голосов. Ранее да Силва руководил страной в течение двух президентских сроков.
Жаир Болсонару. Фото © ТАСС / Eraldo Peres