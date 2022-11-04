Знарок рассказал об особо волнительном моменте в его карьере

Главный тренер казанского "Ак Барса" Олег Знарок заявил, что его никогда не трясёт от волнения. Сказал он об этом после победы своей команды над "Салаватом Юлаевым" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В интервью "Спорт-Экспрессу" наставник заверил, что чувствует ответственность всегда, в любом матче. Тут он упомянул особо волнительный момент в его карьере. Это было на Олимпиаде.

"Знаете, когда трясло меня? Да никогда! Вот знаете, были времена, когда мы вытаскивали матчи на Олимпиаде, и даже тогда не трясло", — сказал Знарок.

Что касается этой победы его команды, наставник выразил надежду, что к его подопечным после неё придёт уверенность. Хотя, как подчеркнул Знарок, в игре "много чего не хватило, голов прежде всего не хватило".

Напомним, именно под руководством Олега Знарока сборная России по хоккею стала олимпийской чемпионкой в 2018 году. Тогда команда в финале обыграла сборную Германии в овертайме.