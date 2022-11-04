Знарок рассказал об особо волнительном моменте в его карьере
Знарок: Меня не трясло, даже когда матчи на Олимпиаде вытаскивали
Главный тренер казанского "Ак Барса" Олег Знарок заявил, что его никогда не трясёт от волнения. Сказал он об этом после победы своей команды над "Салаватом Юлаевым" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В интервью "Спорт-Экспрессу" наставник заверил, что чувствует ответственность всегда, в любом матче. Тут он упомянул особо волнительный момент в его карьере. Это было на Олимпиаде.
"Знаете, когда трясло меня? Да никогда! Вот знаете, были времена, когда мы вытаскивали матчи на Олимпиаде, и даже тогда не трясло", — сказал Знарок.
Что касается этой победы его команды, наставник выразил надежду, что к его подопечным после неё придёт уверенность. Хотя, как подчеркнул Знарок, в игре "много чего не хватило, голов прежде всего не хватило".
Напомним, именно под руководством Олега Знарока сборная России по хоккею стала олимпийской чемпионкой в 2018 году. Тогда команда в финале обыграла сборную Германии в овертайме.
Лайф рассказывал, что Олег Знарок возглавил "Ак Барс" в минувшее межсезонье. Позднее клуб объявил о возвращении легендарного Билялетдинова на должность советника исполнительного директора по хоккейной вертикали.
ТАСС / Олег Знарок