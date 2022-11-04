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3 ноября, 21:27

В Нидерландах решили извиниться за эпоху рабства

RTL: Власти Нидерландов принесут извинения за эпоху рабства

Правительство Нидерландов принесёт извинения за то, что в своей истории страна проходила через использование труда рабов. Об этом сообщил RTL со ссылкой на свои источники.

По данным телеканала, извинения будут принесены в декабре. Власти Нидерландов словами не ограничатся. Они выделят €200 млн фонду, который реализует проекты в сфере повышения осведомлённости о связанном с рабством прошлом. Кроме того, там планируют создать музей, посвящённый рабству, и на это направят ещё €27 млн.

К подобным действиям ранее уже призывал парламент страны. В июне на празднованиях дня отмены рабства в бывших голландских колониях, называемого Кети-Коти, кабинет министров не принёс извинений. Тогда, согласно источникам телеканала, посчитали, что время не подошло. Связанно такое мнение было с проходившими в стране протестами.

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Как писал Лайф, что беженка с Украины обвинила в рабстве жительницу Великобритании, которая приютила её вместе с дочерью в обмен на обещание побыть няней. Скандал разгорелся, когда украинку попросили помыть за собой посуду. Полиция не нашла доказательств вины Дебенхэм.

Обложка ©

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Фото © ТАСС \ EPA \ LAURENT GILLIERON

Арина Родионова

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