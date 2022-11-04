Глава МИД Турции и генсек НАТО прилюдно устроили спор

Турция и руководство НАТО пока не сходятся во мнениях, наступило ли время для приёма в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции. Это показал спор на пресс-конференции в Анкаре между генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу после двусторонней встречи, пишет ТАСС.

"Финляндия и Швеция выполнили требования Турции для вступления в НАТО, поэтому пришло время не просто пригласить их, они давно приглашены, но сделать их членами альянса. Я буду обсуждать этот вопрос с президентом Эрдоганом завтра. Это особенно важно в нынешних условиях, чтобы послать верный сигнал России, чтобы не допустить никаких ошибок в расчётах", — заявил Столтенберг.

По словам Чавушоглу же, Турция не хочет тормозить процесс приёма в НАТО новых членов, тем более что обе обсуждаемые страны сняли эмбарго и скорректировали законодательство, однако им необходимо исполнить все взятые на себя обязательства согласно Мадридскому меморандуму.

В ответ на это Столтенберг напомнил, что обе страны расширили сотрудничество с Турцией по борьбе с терроризмом, а Швеция запрещает членство в террористических организациях, и это относится в том числе к тем, кто может быть экстрадирован из страны.