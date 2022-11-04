В Wildberries отреагировали на обвинения в обмане клиентов на деньги

Сообщения о мошенническом списании средств у клиентов Wildberries за совершённые ими покупки не соответствуют действительности. Об этом заявили в пресс-службе маркетплейса.

Это стало реакцией на сообщения СМИ о том, что мошенники получают данные кредитных карт, а после привязывают их к аккаунту пользователя в Wildberries и совершают фиктивные платежи в пользу сторонней фирмы, которая своим названием схожа с маркетплейсом — Wildberries Podol'sk. В Wildberries заявили РИА "Новости", что провели проверку и выяснили: банковская операция была санкционирована самим клиентом.

"Информация о том, что пользователи Wildberries столкнулись с мошенническими действиями, не соответствует действительности. Мы провели внутреннюю проверку: банковская карта пользователя была привязана с помощью 3ds и SMS-верификации через свой банк. Таким образом, по нашим данным, операция была санкционирована пользователем", — указано в сообщении компании.

По данным пресс-службы, привязка карты на онлайн-площадке по стандарту производится посредством SMS-подтверждения либо push-уведомления, соответственно, несанкционированные списания возможны только в случае, когда пользователь самостоятельно передаёт банковские данные третьим лицам либо устанавливает вредоносное приложение. В компании посоветовали клиентам проявлять бдительность и никому не передавать данные своих банковских карт.