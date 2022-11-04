В Wildberries отреагировали на обвинения в обмане клиентов на деньги
РИА "Новости": Wildberries опровергла сообщения о мошенничестве с деньгами клиентов
Сообщения о мошенническом списании средств у клиентов Wildberries за совершённые ими покупки не соответствуют действительности. Об этом заявили в пресс-службе маркетплейса.
Это стало реакцией на сообщения СМИ о том, что мошенники получают данные кредитных карт, а после привязывают их к аккаунту пользователя в Wildberries и совершают фиктивные платежи в пользу сторонней фирмы, которая своим названием схожа с маркетплейсом — Wildberries Podol'sk. В Wildberries заявили РИА "Новости", что провели проверку и выяснили: банковская операция была санкционирована самим клиентом.
"Информация о том, что пользователи Wildberries столкнулись с мошенническими действиями, не соответствует действительности. Мы провели внутреннюю проверку: банковская карта пользователя была привязана с помощью 3ds и SMS-верификации через свой банк. Таким образом, по нашим данным, операция была санкционирована пользователем", — указано в сообщении компании.
По данным пресс-службы, привязка карты на онлайн-площадке по стандарту производится посредством SMS-подтверждения либо push-уведомления, соответственно, несанкционированные списания возможны только в случае, когда пользователь самостоятельно передаёт банковские данные третьим лицам либо устанавливает вредоносное приложение. В компании посоветовали клиентам проявлять бдительность и никому не передавать данные своих банковских карт.
Ранее Лайф писал, что свыше 3000 сотрудников Wildberries было призвано по частичной мобилизации, — это больше, чем в Брянской и Калужской областях вместе взятых. Маркетплейс активно содействовал этому процессу, а в результате оказался в ситуации острой нехватки сотрудников.
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