Антонов оценил шансы на отказ США от русофобии после выборов

Русофобский консенсус В США останется и после грядущих промежуточных выборов в Конгресс, это не будет зависеть от их результатов. Такое мнение высказал посол РФ в США Анатолий Антонов. Он считает, что ожидать чего-то хорошего с точки зрения российско-американских отношений сейчас наивно.

"Если говорить более широко в отношении российско-американских отношений, у нас консенсус внутри посольства: кто бы ни выиграл выборы, что бы ни произошло в Конгрессе, но вот этот консенсус русофобский останется. Ожидать чего-то хорошего, что, скажем, 9 числа, после подведения итогов, вдруг откроются двери, и будут рады видеть российских дипломатов или российского посла на Капитолии, это было бы наивно", — сказал Антонов журналистам в Калифорнии после посещения Александра Винника, находящегося в предварительном заключении.

Антонов заверил, что Москва к такой ситуации готова. Она может пойти на возобновление контактов, но "бегать за американцами, упрашивать их" никто не будет. Россия готова вести диалог только на равноправной основе, подчеркнул Антонов, только с учётом её интересов.

Посол рассказал, что когда начал работать в США пять лет назад, первое время пытался наладить сотрудничество между парламентами, но затем понял, что в Штатах к этому не готовы. Дипломат отметил, что это печально.