На Западе назвали пять влиятельных фигур, поддержавших Россию
Business Insider: Среди поддержавших Россию влиятельных фигур — Маск, Трамп и Берлускони
Есть влиятельные западные политики, бизнесмены, а также общественные деятели, которые поддержали позицию России. Примеры привёл обозреватель Business Insider Келси Вламис. В числе первых аналитик назвал миллиардера Илона Маска, который предложил план мирного урегулирования между Киевом и Москвой.
Автор напомнил о том, что Илон Маск тогда также завёл речь о проведении выборов на четырёх территориях, находившихся ранее в составе Украины, и признании Крыма частью РФ.
Ещё одним сторонником РФ указан в статье и экс-президент США Дональд Трамп, так как он неоднократно хвалил российского коллегу Владимира Путина. Среди поддерживающих Россию назван и ведущий Fox News Такер Карлсон, часто критикующий американскую политику в отношении Москвы. Так, Такер заявлял о том, что за ЧП на "Северных потоках" стоят США.
Включить в список эксперт решил и бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, поскольку тот якобы "открыто одобряет" российскую политику. Ещё один политик — бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер — подвергся критике на Западе за поддержание хороших отношений с Путиным. Припомнили ему и недавний визит в Москву.
Ранее Лайф писал, что в США связали с Трампом надежды на восстановление диалога с Россией. Политолог Роберт Фарли в статье для 19FortyFive назвал миллиардера значимой силой в американской политике. Обозреватель указал на то, что Трамп имел дружественные отношения с Владимиром Путиным и его внешняя политика до сих пор контрастирует с мнениями многих внутри самой Республиканской партии.