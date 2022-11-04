На Западе назвали пять влиятельных фигур, поддержавших Россию

Есть влиятельные западные политики, бизнесмены, а также общественные деятели, которые поддержали позицию России. Примеры привёл обозреватель Business Insider Келси Вламис. В числе первых аналитик назвал миллиардера Илона Маска, который предложил план мирного урегулирования между Киевом и Москвой.

Автор напомнил о том, что Илон Маск тогда также завёл речь о проведении выборов на четырёх территориях, находившихся ранее в составе Украины, и признании Крыма частью РФ.

Ещё одним сторонником РФ указан в статье и экс-президент США Дональд Трамп, так как он неоднократно хвалил российского коллегу Владимира Путина. Среди поддерживающих Россию назван и ведущий Fox News Такер Карлсон, часто критикующий американскую политику в отношении Москвы. Так, Такер заявлял о том, что за ЧП на "Северных потоках" стоят США.

Включить в список эксперт решил и бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, поскольку тот якобы "открыто одобряет" российскую политику. Ещё один политик — бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер — подвергся критике на Западе за поддержание хороших отношений с Путиным. Припомнили ему и недавний визит в Москву.