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4 ноября, 00:19

Антонов назвал причину кризиса в мировой экономике

Антонов: Первопричина кризиса — макроэкономический курс Запада

Вопреки заявлениям Запада, что причина кризиса в мировой экономике — действия России, настоящей его причиной является макроэкономический курс самих западных стран во главе с США. Об этом написал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в статье для журнала The National Interest.

Он отметил, что спецоперация России на Украине, которую называют источником кризисных явлений в глобальном хозяйстве (рост цен, ухудшение продовольственной и энергетической безопасности), была спровоцирована именно западными странами.

"Однако, если разобраться, то именно макроэкономический курс коллективного Запада, прежде всего США, стал первопричиной большинства текущих проблем. Вашингтон категорически отказывается принимать движение к полицентричной системе международных отношений", — пишет Антонов в статье под названием "Как Россия смотрит на санкции".

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ТАСС \ Григорий Сапожников

Анатолий Симоненко

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