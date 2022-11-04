В Британии рассказали, когда Запад созреет к переговорам с Россией

Когда экономическая ситуация в Европе ещё больше испортится, а США столкнутся с рецессией, Запад будет вынужден начать договариваться с Россией. Об этом говорится в статье, опубликованной в британской газете The Guardian.

"Если экономические условия в Европе станут ещё хуже, а в США начнётся рецессия, не будет преувеличением предположить, что призывы к урегулированию станут более ощутимыми, если это поможет снизить экономическое бремя", — сказано в материале.

По данным автора статьи, даже Германии, имевшей крупнейшую экономику в ЕС, пришлось мобилизовать 200 миллиардов долларов, чтобы оказать поддержку потребителям и предприятиям, которые пострадали из-за высоких цен на энергоносители. Как пишет издание, ВВП Франции и Испании сократился в последнем квартале, инфляция в еврозоне в октябре достигла рекордного процента — 10,7. В странах Балтии этот показатель вовсе превысил 22 процента в связи с резким ростом стоимости топлива и продовольствия.

Также, отмечает издание, высока вероятность обострения украинского конфликта и втягивания НАТО в прямую конфронтацию, что необходимо предотвратить с помощью дипломатии.

"Следовательно, следует приветствовать предложения по предотвращению этой развязки с помощью дипломатии", — резюмирует автор материала.