Гиперзвуковые "Цирконы" поставят на колёса

Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса разработали и уже изготовили образец мобильной пусковой установки берегового ракетного комплекса с новейшей гиперзвуковой ракетой "Циркон". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Минобороны.

"Прототип мобильной пусковой установки берегового ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой "Циркон" уже создан. Как и в случае с БРК "Бастион", пусковая установка будет нести две ракеты", — сказал собеседник издания.

По его словам, как и в случае с "Бастионом", который оснащён ракетами "Оникс", установка с "Цирконом" будет на четырёх осях. Официального подтверждения этой информации у агентства нет.