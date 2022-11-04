Гиперзвуковые "Цирконы" поставят на колёса
ТАСС: Разработана мобильная установка под гиперзвуковые "Цирконы"
Береговой ракетный комплекс "Бастион". Фото © Минобороны РФ
Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса разработали и уже изготовили образец мобильной пусковой установки берегового ракетного комплекса с новейшей гиперзвуковой ракетой "Циркон". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Минобороны.
"Прототип мобильной пусковой установки берегового ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой "Циркон" уже создан. Как и в случае с БРК "Бастион", пусковая установка будет нести две ракеты", — сказал собеседник издания.
По его словам, как и в случае с "Бастионом", который оснащён ракетами "Оникс", установка с "Цирконом" будет на четырёх осях. Официального подтверждения этой информации у агентства нет.
Как рассказывал Лайф, ранее слова президента РФ Владимира Путина о скорых поставках в ВС России гиперзвуковых комплексов "Циркон" вызвали панику и в Великобритании. Аналитик The Mirror Дуглас Пейшент отмечал, что при своей скорости эти ракеты способны долететь до Лондона за пять минут. А в Китае оружие назвали главным козырем Москвы против США.