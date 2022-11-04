Израиль начал наносить удары по сектору Газа

Армия обороны Израиля сообщила о начале нанесения ударов по сектору Газа. Такие действия последовали за попыткой радикалов ударить ракетами по территории еврейского государства.

"ЦАХАЛ в настоящее время атакует сектор Газа", — сообщили на странице Армии Израиля в "Твиттере".