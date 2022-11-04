Израиль начал наносить удары по сектору Газа
Армия обороны Израиля сообщила о начале нанесения ударов по сектору Газа. Такие действия последовали за попыткой радикалов ударить ракетами по территории еврейского государства.
"ЦАХАЛ в настоящее время атакует сектор Газа", — сообщили на странице Армии Израиля в "Твиттере".
Как рассказывал Лайф, накануне вечером в нескольких южных районах Израиля близ сектора Газа прозвучали сирены воздушной тревоги. Затем в ЦАХАЛ уточнили, что палестинские радикалы выпустили одну ракету по израильской территории. По предварительным данным, она была нейтрализована системой ПВО.
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ТАСС / Zuma