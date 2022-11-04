НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 ноября, 01:48

Израиль начал наносить удары по сектору Газа

Армия обороны Израиля сообщила о начале нанесения ударов по сектору Газа. Такие действия последовали за попыткой радикалов ударить ракетами по территории еврейского государства.

"ЦАХАЛ в настоящее время атакует сектор Газа", сообщили на странице Армии Израиля в "Твиттере".

Израиль ударил крылатыми ракетами по аэродромам в Сирии

Израиль ударил крылатыми ракетами по аэродромам в Сирии

Как рассказывал Лайф, накануне вечером в нескольких южных районах Израиля близ сектора Газа прозвучали сирены воздушной тревоги. Затем в ЦАХАЛ уточнили, что палестинские радикалы выпустили одну ракету по израильской территории. По предварительным данным, она была нейтрализована системой ПВО.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров