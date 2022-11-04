В "Калашникове" анонсировали изменения в российских автоматах
Глава "Калашникова" Лушников: В Армии России увеличится основной калибр автоматов
Разработчики экипировки военнослужащего третьего поколения думают об увеличении основного калибра армейских автоматов с 5,45 миллиметра. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на президента концерна "Калашников" Алана Лушникова.
Он отметил, что весь мир работает над усовершенствованием баллистики, и привёл в пример США, где уже заключили контракт на поставку нового стрелкового комплекса, где калибр пули не 5,56 мм, а 6,8 мм.
Лушников отметил, что Россия тоже смотрит в этом направлении, в том числе в плане увеличения калибра с 5,45 миллиметра на больший. Так, стрелковый комплекс с новым калибром может появиться при создании новой экипировки "Легионер".
"В рамках этой работы мы как раз должны на этот вопрос ответить", — сказал Лушников.
Ранее сообщалось, что разработку военной экипировки нового поколения "Легионер" ускорят, научно-исследовательские работы по проекту сократятся с двух-трёх лет до года.
Минобороны РФ