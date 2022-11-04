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4 ноября, 02:38

Галкин сделал Пугачёвой в Израиле "щедрый подарок"

Адвокат Алёшкин: Пугачёва легализовала детей в Израиле благодаря Галкину

<p>Алла Пугачёва. Фото © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Alla_Pugacheva_on_Slavianski_Bazaar_in_Vitebsk_01_(cropped).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Serge Serebro</a></p>

Алла Пугачёва. Фото © Wikipedia / Serge Serebro

Дети народной артистки СССР Аллы Пугачёвой, девятилетние двойняшки Лиза и Гарри, вслед за матерью стали гражданами Израиля. И произошло это благодаря их отцу — Максиму Галкину*, который по матери является евреем. Такие пояснения дал звёздный адвокат Андрей Алёшкин.

"Для израильтян муж Пугачёвой — еврей, в его жилах течёт еврейская кровь (мать Максима Галкина была чистокровной еврейкой. — Прим Лайфа). Вон Собчак мы тоже считали россиянкой, а она в итоге выехала из страны по израильскому паспорту", — рассказал сайту kp.ru Алёшкин.

Никаких сложностей с получением гражданства у детей, рождённых от суррогатной матери, нет, отметил он. В их свидетельстве о рождении записаны биологические мать и отец, то есть Алла Пугачёва и Максим Галкин.

"Всегда считалось, что Алла Борисовна помогла молодому мужу, но на этот раз он сделал ей щедрый подарок. С израильским паспортом вся семья теперь может путешествовать по миру без виз, находиться в Европе до 90 дней без всяких разрешений и так далее", — сказал адвокат.

Он отметил ещё один плюс: первые полгода Правительство Израиля начисляет новоиспечённым репатриантам ежемесячное пособие — около 45 тысяч рублей в месяц. На семью из четырёх человек за полгода набегает около 1 млн рублей.

"Таким образом, все члены семьи получили приятный денежный бонус", — добавил Андрей Алёшкин.

Максакова поддержала бежавшую в Израиль Пугачёву и призвала её к более решительным шагам

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Ранее Лайф писал, что у сбежавшей из России Аллы Пугачёвой нашли гражданство Израиля, и опубликовал фото паспорта. Звезда получила его в мае. Напомним, накануне Примадонна назвала хейтеров рабами. Певица счастлива, что её ненавидят люди, которых она якобы "всегда терпеть не могла".

* Включён в реестр физлиц-иноагентов.

Арина Родионова

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