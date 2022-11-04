Галкин сделал Пугачёвой в Израиле "щедрый подарок"

Дети народной артистки СССР Аллы Пугачёвой, девятилетние двойняшки Лиза и Гарри, вслед за матерью стали гражданами Израиля. И произошло это благодаря их отцу — Максиму Галкину*, который по матери является евреем. Такие пояснения дал звёздный адвокат Андрей Алёшкин.

"Для израильтян муж Пугачёвой — еврей, в его жилах течёт еврейская кровь (мать Максима Галкина была чистокровной еврейкой. — Прим Лайфа). Вон Собчак мы тоже считали россиянкой, а она в итоге выехала из страны по израильскому паспорту", — рассказал сайту kp.ru Алёшкин.

Никаких сложностей с получением гражданства у детей, рождённых от суррогатной матери, нет, отметил он. В их свидетельстве о рождении записаны биологические мать и отец, то есть Алла Пугачёва и Максим Галкин.

"Всегда считалось, что Алла Борисовна помогла молодому мужу, но на этот раз он сделал ей щедрый подарок. С израильским паспортом вся семья теперь может путешествовать по миру без виз, находиться в Европе до 90 дней без всяких разрешений и так далее", — сказал адвокат.

Он отметил ещё один плюс: первые полгода Правительство Израиля начисляет новоиспечённым репатриантам ежемесячное пособие — около 45 тысяч рублей в месяц. На семью из четырёх человек за полгода набегает около 1 млн рублей.

"Таким образом, все члены семьи получили приятный денежный бонус", — добавил Андрей Алёшкин.

Ранее Лайф писал, что у сбежавшей из России Аллы Пугачёвой нашли гражданство Израиля, и опубликовал фото паспорта. Звезда получила его в мае. Напомним, накануне Примадонна назвала хейтеров рабами. Певица счастлива, что её ненавидят люди, которых она якобы "всегда терпеть не могла".