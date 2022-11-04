Антонов назвал возможную цель подрыва "Северных потоков"

Первый и второй газопроводы "Северный поток" были взорваны для полного разрушения энергетических связей между Россией и Европой, чтобы ЕС оказался вынужден переходить на дорогостоящие альтернативы топлива из РФ. Такое мнение высказал посол России в США Анатолий Антонов в своей статье для американского издания National Interest.

"Очевидно, что этот акт саботажа был направлен на полный разрыв взаимовыгодных энергетических связей между Европой и Россией. Цель состояла в том, чтобы радикальным образом переориентировать региональных потребителей на дорогостоящие ресурсы, будь то зарубежный сжиженный газ или новые чистые технологии", — написал дипломат.

Он добавил, что в любом случае проиграли рядовые граждане и целые отрасли промышленности. Это ускорило деиндустриализацию Европы, что выгодно США.