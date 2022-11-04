Антонов назвал возможную цель подрыва "Северных потоков"
Антонов: "Северные потоки" взорвали для разрушения энергетических связей России и ЕС
Первый и второй газопроводы "Северный поток" были взорваны для полного разрушения энергетических связей между Россией и Европой, чтобы ЕС оказался вынужден переходить на дорогостоящие альтернативы топлива из РФ. Такое мнение высказал посол России в США Анатолий Антонов в своей статье для американского издания National Interest.
"Очевидно, что этот акт саботажа был направлен на полный разрыв взаимовыгодных энергетических связей между Европой и Россией. Цель состояла в том, чтобы радикальным образом переориентировать региональных потребителей на дорогостоящие ресурсы, будь то зарубежный сжиженный газ или новые чистые технологии", — написал дипломат.
Он добавил, что в любом случае проиграли рядовые граждане и целые отрасли промышленности. Это ускорило деиндустриализацию Европы, что выгодно США.
Антонов отметил, что подобные атаки на инфраструктуру чрезвычайно опасны. По мнению дипломата, теперь под угрозой "любой критически значимый объект, где бы он ни находился". А ещё посол высказал мнение, что подобный акт терроризма не мог быть совершён без участия какого-то правительства.
Как рассказывал Лайф, в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. При этом ЕС не захотел допускать Россию к расследованию. Позднее президент РФ Владимир Путин сообщил, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков".
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