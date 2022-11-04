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4 ноября, 02:50

Антонов назвал возможную цель подрыва "Северных потоков"

Антонов: "Северные потоки" взорвали для разрушения энергетических связей России и ЕС

Первый и второй газопроводы "Северный поток" были взорваны для полного разрушения энергетических связей между Россией и Европой, чтобы ЕС оказался вынужден переходить на дорогостоящие альтернативы топлива из РФ. Такое мнение высказал посол России в США Анатолий Антонов в своей статье для американского издания National Interest.

"Очевидно, что этот акт саботажа был направлен на полный разрыв взаимовыгодных энергетических связей между Европой и Россией. Цель состояла в том, чтобы радикальным образом переориентировать региональных потребителей на дорогостоящие ресурсы, будь то зарубежный сжиженный газ или новые чистые технологии", — написал дипломат.

Он добавил, что в любом случае проиграли рядовые граждане и целые отрасли промышленности. Это ускорило деиндустриализацию Европы, что выгодно США.

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Антонов отметил, что подобные атаки на инфраструктуру чрезвычайно опасны. По мнению дипломата, теперь под угрозой "любой критически значимый объект, где бы он ни находился". А ещё посол высказал мнение, что подобный акт терроризма не мог быть совершён без участия какого-то правительства.

Как рассказывал Лайф, в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. При этом ЕС не захотел допускать Россию к расследованию. Позднее президент РФ Владимир Путин сообщил, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков".

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