Домработница рассказала, каким был Александр Градский, и такой правды лучше не слышать
Домоправительница за 15 лет работы ни разу не ходила в отпуск. И вроде Градский был не против, чтобы Елена отдохнула, вот только оплачивать отгулы не желал.
Домработница певца Александра Градского Елена открыла правду на то, каким скупым был композитор. У покойного артиста женщина проработала порядка 15 лет в офисном графике: пятидневка — с 9 до 17, в выходные — законный отдых. Градский платил Елене за её труд 50 тысяч рублей. Много это или мало, решайте сами. За все годы работы домоправительница не получила ни одной премии.
В программе "Звёзды сошлись" на телеканале НТВ Елена дала Градскому характеристику, назвав немного прижимистым, требовательным человеком. Именно из-за такого отношения артиста женщина годами работала без отпуска. Как пояснила Елена, Александр Борисович был не против, чтобы она отдыхала. Вот только ставил условие: отгулы — за свой счёт. "Я выбирала работу, нужно было деньги зарабатывать", — призналась домработница.
Александр Борисович Градский — музыкант, певец, композитор, без песен которого невозможно представить российский культурный код. В сентябре 2021 года он заболел коронавирусом. Спустя некоторое время казалось, что болезнь отступила, но Градский всё равно чувствовал себя плохо. Реаниматологи боролись за его жизнь в больнице, но помочь не смогли. Александра Градского не стало 28 ноября на 73-м году жизни. О биографии звезды читайте на сайте uznayvse.ru.
ТАСС / Роман Асечкин