Домработница рассказала, каким был Александр Градский, и такой правды лучше не слышать

Домработница певца Александра Градского Елена открыла правду на то, каким скупым был композитор. У покойного артиста женщина проработала порядка 15 лет в офисном графике: пятидневка — с 9 до 17, в выходные — законный отдых. Градский платил Елене за её труд 50 тысяч рублей. Много это или мало, решайте сами. За все годы работы домоправительница не получила ни одной премии.

В программе "Звёзды сошлись" на телеканале НТВ Елена дала Градскому характеристику, назвав немного прижимистым, требовательным человеком. Именно из-за такого отношения артиста женщина годами работала без отпуска. Как пояснила Елена, Александр Борисович был не против, чтобы она отдыхала. Вот только ставил условие: отгулы — за свой счёт. "Я выбирала работу, нужно было деньги зарабатывать", — призналась домработница.