10 мыслей — явных признаков того, что самое время идти к психологу
Повышенная тревожность, постоянные волнения и неподконтрольные мысли могут сильно подпортить жизнь. Кто-то решает эти проблемы с психологом, а другие шутят над собой же. Собрали 10 таких примеров.
"Мой мозг перед тем, как я буду проходить осмотр в аэропорту: "А что если у меня вдруг окажется пистолет?" — tacticoolgf.
"Мозг: Привет, что делаешь?
Я: Ничего, отдыхаю.
Мозг: А давай-ка вспомним все провалы в твоей жизни.
Я: Что? Нет!
Мозг: А раньше надо было!" — bobvulfov
"Любители загоняться в три часа ночи: "Так, а где моё свидетельство о рождении?" — iamears2.
Как понять, что пора к психологу. Фото © Twitter / iamears2
"Я ТАКОЙ пофигист! Меня интересуют только две вещи:
1) каждый человек на земле и его мнение обо мне;
2) жизнь, которая легла на мои плечи и, кажется, сейчас раздавит", — grumbist.
"Психолог: Вы когда-нибудь беспокоились о...
Я: Да!" — a_true_triple_og.
"Когда мой друг не ответил мне в тот же момент, как я ему написал: "Прошу прощения, что побеспокоил тебя своим существованием", — funtroverts.
Консультация психолога. Фото © Instagram / funtroverts
"Я: Всем спокойной ночи!
Мозг: Псть!
Я: Чего тебе?
Мозг: Как думаешь, какая у тебя смертельная болезнь?" — LackOfShame.
"Я: Если бы за постоянные переживания платили", — sara9zita
Фото © Twitter / sara9zita
"Я беспокоюсь, что беспокоюсь недостаточно или, наоборот, слишком много. Боже, а что если я беспокоюсь в достаточном количестве (это вряд ли), но как-то неправильно?" — HousewifeOfHell.
"А вам тоже приходится переслушивать песни по несколько раз, потому что ваш внутренний диалог перекрикивает даже то, что вы слышите в наушниках? Надеюсь, нет", — musicstruggles1
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