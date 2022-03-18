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18 марта, 11:00

10 мыслей — явных признаков того, что самое время идти к психологу

Повышенная тревожность, постоянные волнения и неподконтрольные мысли могут сильно подпортить жизнь. Кто-то решает эти проблемы с психологом, а другие шутят над собой же. Собрали 10 таких примеров.

"Мой мозг перед тем, как я буду проходить осмотр в аэропорту: "А что если у меня вдруг окажется пистолет?" tacticoolgf.

"Мозг: Привет, что делаешь?

Я: Ничего, отдыхаю.

Мозг: А давай-ка вспомним все провалы в твоей жизни.

Я: Что? Нет!

Мозг: А раньше надо было!" bobvulfov

"Любители загоняться в три часа ночи: "Так, а где моё свидетельство о рождении?" iamears2.

Как понять, что пора к психологу. Фото © Twitter / iamears2

Как понять, что пора к психологу. Фото © Twitter / iamears2

"Я ТАКОЙ пофигист! Меня интересуют только две вещи:

1) каждый человек на земле и его мнение обо мне;

2) жизнь, которая легла на мои плечи и, кажется, сейчас раздавит", — grumbist.

"Психолог: Вы когда-нибудь беспокоились о...

Я: Да!" a_true_triple_og.

"Когда мой друг не ответил мне в тот же момент, как я ему написал: "Прошу прощения, что побеспокоил тебя своим существованием", — funtroverts.

Консультация психолога. Фото © Instagram / funtroverts

Консультация психолога. Фото © Instagram / funtroverts

"Я: Всем спокойной ночи!

Мозг: Псть!

Я: Чего тебе?

Мозг: Как думаешь, какая у тебя смертельная болезнь?" LackOfShame.

"Я: Если бы за постоянные переживания платили", — sara9zita

Фото © Twitter / sara9zita

Фото © Twitter / sara9zita

"Я беспокоюсь, что беспокоюсь недостаточно или, наоборот, слишком много. Боже, а что если я беспокоюсь в достаточном количестве (это вряд ли), но как-то неправильно?" HousewifeOfHell.

"А вам тоже приходится переслушивать песни по несколько раз, потому что ваш внутренний диалог перекрикивает даже то, что вы слышите в наушниках? Надеюсь, нет", — musicstruggles1

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Обложка ©

Shutterstock

Сергей Трофимов

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