10 мыслей — явных признаков того, что самое время идти к психологу

"Мой мозг перед тем, как я буду проходить осмотр в аэропорту: "А что если у меня вдруг окажется пистолет?" — tacticoolgf.

"Мозг: Привет, что делаешь? Я: Ничего, отдыхаю. Мозг: А давай-ка вспомним все провалы в твоей жизни. Я: Что? Нет! Мозг: А раньше надо было!" — bobvulfov

"Любители загоняться в три часа ночи: "Так, а где моё свидетельство о рождении?" — iamears2.

Как понять, что пора к психологу. Фото © Twitter / iamears2

"Я ТАКОЙ пофигист! Меня интересуют только две вещи: 1) каждый человек на земле и его мнение обо мне; 2) жизнь, которая легла на мои плечи и, кажется, сейчас раздавит", — grumbist.

"Психолог: Вы когда-нибудь беспокоились о... Я: Да!" — a_true_triple_og.

"Когда мой друг не ответил мне в тот же момент, как я ему написал: "Прошу прощения, что побеспокоил тебя своим существованием", — funtroverts.

Консультация психолога. Фото © Instagram / funtroverts

"Я: Всем спокойной ночи! Мозг: Псть! Я: Чего тебе? Мозг: Как думаешь, какая у тебя смертельная болезнь?" — LackOfShame.

"Я: Если бы за постоянные переживания платили", — sara9zita

Фото © Twitter / sara9zita

"Я беспокоюсь, что беспокоюсь недостаточно или, наоборот, слишком много. Боже, а что если я беспокоюсь в достаточном количестве (это вряд ли), но как-то неправильно?" — HousewifeOfHell.