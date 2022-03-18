Шаман раскрыла, что категорически нельзя делать после полнолуния

Полнолуние Червя 18 марта 2022 года названо так из-за дождевых червей — жителей нашей планеты, которые просыпаются после зимней спячки. Оно проходит в созвездии Девы. В течение нескольких дней последствия на себе будут ощущать метеозависимые люди. У них будут перепады настроения, они станут раздражительными, появится усталость. Лайф пообщался с шаманом Еленой Батыр и выяснил, как нужно вести себя после полнолуния.

Скандалы в полнолуние

Сегодня наиболее уязвимы для скандалов люди, одетые в цвета земли: жёлтый, коричневый, бежевый. От них после полнолуния лучше бы отказаться или хотя бы минимизировать. Батыр рекомендует носить чёрную, синюю или зелёную одежду. "Это такие цвета, которые будут гармонизировать, человек будет всё воспринимать более трезво", — пояснила специалист.

Полнолуние. Фото © Pixabay

В полнолуние не откладывайте важные дела

"Если у вас были какие-то дела (например, подача резюме, поход к начальнику, лечение зубов), нельзя отсиживаться. Тогда будет плохо. Если вы будете более решительны, это приведёт вас к удаче", — заметила шаман Елена Батыр. И подчеркнула: после полнолуния категорически нельзя сидеть и бояться, иначе будет плохо.

Полнолуние в марте 2022 года. Фото © Pixabay

Собеседница Лайфа призвала после полнолуния заниматься жильём, недвижимостью. Например, можно начать ремонт или расхламление, которые вы давно откладывали. "Всё, что касается жилья. Может, кто-то хотел ипотеку оформить, с арендой решить вопрос", — указала шаман.