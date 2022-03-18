Шаман раскрыла, что категорически нельзя делать после полнолуния
Луна достигла фазы полнолуния 18 марта в 10:18 мск. Кто особенно уязвим сразу после полнолуния Червя и что сегодня обязательно надо сделать, Лайфу поведала шаман Елена Батыр.
Полнолуние Червя 18 марта 2022 года названо так из-за дождевых червей — жителей нашей планеты, которые просыпаются после зимней спячки. Оно проходит в созвездии Девы. В течение нескольких дней последствия на себе будут ощущать метеозависимые люди. У них будут перепады настроения, они станут раздражительными, появится усталость. Лайф пообщался с шаманом Еленой Батыр и выяснил, как нужно вести себя после полнолуния.
Скандалы в полнолуние
Сегодня наиболее уязвимы для скандалов люди, одетые в цвета земли: жёлтый, коричневый, бежевый. От них после полнолуния лучше бы отказаться или хотя бы минимизировать. Батыр рекомендует носить чёрную, синюю или зелёную одежду. "Это такие цвета, которые будут гармонизировать, человек будет всё воспринимать более трезво", — пояснила специалист.
Полнолуние. Фото © Pixabay
В полнолуние не откладывайте важные дела
"Если у вас были какие-то дела (например, подача резюме, поход к начальнику, лечение зубов), нельзя отсиживаться. Тогда будет плохо. Если вы будете более решительны, это приведёт вас к удаче", — заметила шаман Елена Батыр. И подчеркнула: после полнолуния категорически нельзя сидеть и бояться, иначе будет плохо.
Полнолуние в марте 2022 года. Фото © Pixabay
Собеседница Лайфа призвала после полнолуния заниматься жильём, недвижимостью. Например, можно начать ремонт или расхламление, которые вы давно откладывали. "Всё, что касается жилья. Может, кто-то хотел ипотеку оформить, с арендой решить вопрос", — указала шаман.
Батыр добавила, что 18 марта как день не подвержено злым духам. Это значит, что ничего плохого и ужасного после полнолуния не произойдёт. Ещё эксперт рекомендовала сегодня уделить время родителям. "Если они с вами живут — принести что-то к чаю. Если далеко от вас — позвонить. Такой день может добавить дней жизни родителям", — заключила шаман.
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