Секс-символ XX века Ален Делон решился на эвтаназию
86-летний актёр составил завещание и заручился поддержкой старшего сына. Наследник Делона пообещал отцу быть рядом в последние минуты его жизни.
Секс-символ нескольких поколений, звезда французского кинематографа Ален Делон намерен умереть с помощью эвтаназии. О том, что хочет добровольно уйти из жизни, артист сообщил своему старшему сыну Энтони Делону, тоже актёру.
Энтони Делон появился в эфире RTL по случаю выхода своей книги. Когда разговор зашёл об отце, Делон-младший признался, что пообещал родителю быть рядом в последние минуты его жизни, сопровождать его до конца. При этом отказался быть душеприказчиком Алена Делона. Исполнителем завещания актёра станет его дочь Анушка Делон.
Актёр Ален Делон с сыновьями Энтони Делоном (слева) и Ален-Фабьеном Делоном. Фото © Instagram / alainfabiendelon
Сам Делон уже говорил о том, что не против эвтаназии. Из-за своих убеждений он даже переехал из родной Франции в Швейцарию — там эвтаназия разрешена официально. Ален Делон пояснял, что люди в возрасте имеют право уйти из жизни без привлечения внимания, без больниц и уколов.
Напомним, в 2019 году актёр проходил лечение в клинике в Швейцарии. Причиной госпитализации Делона первоначально стали участившиеся признаки мигрени. Проблемы со здоровьем у актёра начались после смерти бывшей любовницы — Мирей Дарк. Артист даже перенёс инсульт.
Наибольшую популярность Ален Делон получил после фильмов "На ярком солнце", "Рокко и его братья", "Леопард". Всего на его счету более 90 картин. Актёр является офицером ордена Почётного легиона и обладателем премий "Сезар" и Берлинского международного кинофестиваля. В 1964 году был номинирован на "Золотой глобус". Подробнее о биографии секс-символа XX века читайте на сайте uznayvse.ru.
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