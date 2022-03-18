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18 марта, 08:01
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Секс-символ XX века Ален Делон решился на эвтаназию

86-летний актёр составил завещание и заручился поддержкой старшего сына. Наследник Делона пообещал отцу быть рядом в последние минуты его жизни.

Секс-символ нескольких поколений, звезда французского кинематографа Ален Делон намерен умереть с помощью эвтаназии. О том, что хочет добровольно уйти из жизни, артист сообщил своему старшему сыну Энтони Делону, тоже актёру.

Энтони Делон появился в эфире RTL по случаю выхода своей книги. Когда разговор зашёл об отце, Делон-младший признался, что пообещал родителю быть рядом в последние минуты его жизни, сопровождать его до конца. При этом отказался быть душеприказчиком Алена Делона. Исполнителем завещания актёра станет его дочь Анушка Делон.

Актёр Ален Делон с сыновьями Энтони Делоном (слева) и Ален-Фабьеном Делоном. Фото © Instagram / alainfabiendelon

Актёр Ален Делон с сыновьями Энтони Делоном (слева) и Ален-Фабьеном Делоном. Фото © Instagram / alainfabiendelon

Сам Делон уже говорил о том, что не против эвтаназии. Из-за своих убеждений он даже переехал из родной Франции в Швейцарию — там эвтаназия разрешена официально. Ален Делон пояснял, что люди в возрасте имеют право уйти из жизни без привлечения внимания, без больниц и уколов.

Напомним, в 2019 году актёр проходил лечение в клинике в Швейцарии. Причиной госпитализации Делона первоначально стали участившиеся признаки мигрени. Проблемы со здоровьем у актёра начались после смерти бывшей любовницы — Мирей Дарк. Артист даже перенёс инсульт.

Смертельный исход. Куда летят из России за эвтаназией?

Смертельный исход. Куда летят из России за эвтаназией?

Наибольшую популярность Ален Делон получил после фильмов "На ярком солнце", "Рокко и его братья", "Леопард". Всего на его счету более 90 картин. Актёр является офицером ордена Почётного легиона и обладателем премий "Сезар" и Берлинского международного кинофестиваля. В 1964 году был номинирован на "Золотой глобус". Подробнее о биографии секс-символа XX века читайте на сайте uznayvse.ru.

Обложка ©

Getty Images / Mike Marsland / WireImage

Марта Белова

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