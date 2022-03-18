Секс-символ XX века Ален Делон решился на эвтаназию

Секс-символ нескольких поколений, звезда французского кинематографа Ален Делон намерен умереть с помощью эвтаназии. О том, что хочет добровольно уйти из жизни, артист сообщил своему старшему сыну Энтони Делону, тоже актёру.

Энтони Делон появился в эфире RTL по случаю выхода своей книги. Когда разговор зашёл об отце, Делон-младший признался, что пообещал родителю быть рядом в последние минуты его жизни, сопровождать его до конца. При этом отказался быть душеприказчиком Алена Делона. Исполнителем завещания актёра станет его дочь Анушка Делон.

Актёр Ален Делон с сыновьями Энтони Делоном (слева) и Ален-Фабьеном Делоном. Фото © Instagram / alainfabiendelon

Сам Делон уже говорил о том, что не против эвтаназии. Из-за своих убеждений он даже переехал из родной Франции в Швейцарию — там эвтаназия разрешена официально. Ален Делон пояснял, что люди в возрасте имеют право уйти из жизни без привлечения внимания, без больниц и уколов.