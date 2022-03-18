НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 марта, 09:00

Зрители "Маски" определили участника, который должен покинуть шоу в шестом выпуске

В комментариях идут нешуточные баталии. И пока одни предлагают убрать из "Маски" Осьминога или Леопарда, другие ратуют за уход... члена звёздного жюри Регины Тодоренко!

<p>Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/ntv_maska/33" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ntv_maska</a></p>

Обложка © Telegram / ntv_maska

Пока одни зрители гадают, кто из знаменитостей скрывается под масками в третьем сезоне шоу "Маска", другие определили кандидатов на вылет. Фанаты программы приняли участие в опросе в телеграм-канале "Маски", ответив на вопрос, кто покинет шоу в шестом выпуске. Пост набрал уже больше 200 реакций и свыше трёх тысяч комментариев. Напомним, по итогам пяти выпусков "Маски" в проекте остались следующие участники: Монстрик, Козерог, Пчела, Осьминог, Малыш, Пончик, Мухомор, Леопард, Дракон и Анубис.

Кто покинет шоу "Маска" 20 марта

"Пончик или Осьминог. Если будет не так — не вижу смысла смотреть дальше", — написала одна из зрительниц. "Что-то мне подсказывает, что финал "Маски" будет либо мужским, либо будет всего одна женщина и три мужика", — это забегает вперёд другой комментатор. "Какой ещё Пончик, люди? Он поёт великолепно. Если Леопард так сильно палится, может, лучше её?" — предложила ещё одна подписчица.

В целом из ответов видно, что у каждого зрителя фаворит в "Маске" свой. Кто-то ратует за уход Козерога и Анубиса, другие же уверены, что именно эти участники — лидеры. "Думаю, что Осьминог уйдёт... Наташа Подольская уже не может скрывать свой прекрасный голос)))", — пишут третьи.

Ранее свои личности в шоу "Маска" уже раскрыли Пёс (Роман Костомаров), Павлин (Альбина Джанабаева), Лошадь (Нонна Гришаева) и Джокер (Наваи Бакиров).

Скрывавшийся в костюме Джокера Наваи Бакиров на шоу "Маска" скинул 10 килограммов

Скрывавшийся в костюме Джокера Наваи Бакиров на шоу "Маска" скинул 10 килограммов

https://static.life.ru/publications/2022/3/18/749018525798.7145.jpeg

Пончик на шоу "Маска". Фото © Telegram / ntv_maska

А вы смотрите шоу "Маска"?

Кто покинул шоу "Маска" 13 марта и почему этот артист обрадовался разоблачению

Кто покинул шоу "Маска" 13 марта и почему этот артист обрадовался разоблачению

Марта Белова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1