Зрители "Маски" определили участника, который должен покинуть шоу в шестом выпуске

Пока одни зрители гадают, кто из знаменитостей скрывается под масками в третьем сезоне шоу "Маска", другие определили кандидатов на вылет. Фанаты программы приняли участие в опросе в телеграм-канале "Маски", ответив на вопрос, кто покинет шоу в шестом выпуске. Пост набрал уже больше 200 реакций и свыше трёх тысяч комментариев. Напомним, по итогам пяти выпусков "Маски" в проекте остались следующие участники: Монстрик, Козерог, Пчела, Осьминог, Малыш, Пончик, Мухомор, Леопард, Дракон и Анубис.

Кто покинет шоу "Маска" 20 марта

"Пончик или Осьминог. Если будет не так — не вижу смысла смотреть дальше", — написала одна из зрительниц. "Что-то мне подсказывает, что финал "Маски" будет либо мужским, либо будет всего одна женщина и три мужика", — это забегает вперёд другой комментатор. "Какой ещё Пончик, люди? Он поёт великолепно. Если Леопард так сильно палится, может, лучше её?" — предложила ещё одна подписчица.

В целом из ответов видно, что у каждого зрителя фаворит в "Маске" свой. Кто-то ратует за уход Козерога и Анубиса, другие же уверены, что именно эти участники — лидеры. "Думаю, что Осьминог уйдёт... Наташа Подольская уже не может скрывать свой прекрасный голос)))", — пишут третьи.

Ранее свои личности в шоу "Маска" уже раскрыли Пёс (Роман Костомаров), Павлин (Альбина Джанабаева), Лошадь (Нонна Гришаева) и Джокер (Наваи Бакиров).