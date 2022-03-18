5 наших звёзд, которые попали в неловкие ситуации на сцене, но вышли из них победителями

Валерий Меладзе

Валерий Меладзе — феномен российской эстрады. Артиста любят — да просто обожают — и представители старшего поколения, и те, кто ещё даже не родился, когда певец стал популярен. Быть может, всему виной такие моменты. На одном из концертов в нулевых Валерий решил немного повзаимодействовать с публикой. Жестами призывая зрителей подпевать, начал перекидывать микрофон из одной руки в другую и... уронил его. Заминка на несколько секунд, и вот Меладзе снова в строю. Фанаты в восторге — значит кумир поёт для них вживую.

Дима Билан

Фото © ТАСС / Алексей Филиппов

Дима Билан делает всё, чтобы его провалы на сцене никто не заметил. Так, на одном из концертов произошла довольно опасная ситуация, которой он поделился с Пятым каналом: "Выскочу в образе такого хулигана! Выскакиваю, а там мишура, которую не убрали, и я поскальзываюсь, вот так бегу, фух, взлетаю горизонтально и падаю спиной на сцене". Но вместо того чтобы свернуться от боли, артист собрал волю в кулак и стал петь. Удивительное начало концерта.

Анна Плетнёва

Анна Плетнёва — настоящая артистка. Все её фанаты знают, что с самого начала карьеры девушка поёт без фонограммы, но иногда происходят на сцене случаи, после которых начинаешь ценить профессионализм ещё больше. На одном из сольников Плетнёва, любительница сложной хореографии, забралась на плечи подкачанных танцоров. Но, как оказалось, петь в шпагате — плохая идея. Через несколько секунд Анна уже летела лицом в сцену. Прервавшись на момент, артистка продолжила петь. Благо парням всё-таки удалось удержать звезду.

Певица Слава

Кадр из видео © YouTube / Певица Слава

У Славы тоже было множество провалов во время выступлений. Но решить их удавалось легко — всё-таки не перый год на сцене. Несколько раз, рассказывала артистка, она застревала каблуками на сцене между досками. Когда у тебя микрофон в руке, а номер не предполагает топтания на месте, вариант выхода из ситуации только один: "Приходилось меня моей помощнице вытаскивать. В итоге оставляли там туфлю, я бегала босиком по сцене".

София Ротару