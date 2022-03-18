Три женских имени, обладательницы которых вечно устраивают разборки с мужчинами
Носительницы этих женских имён — настоящие скандалистки. С такими девушками лучше не иметь ничего общего, ну если только вы не хотите жить как на вулкане.
Кому захочется жить со стервозной, излишне требовательной дамой? Только тем, кому в жизни не хватает перчинки. Но если для вас дом должен быть тихой гаванью, то к выбору спутницы стоит подойти основательно. Можно, конечно, устраивать любимой всяческие проверки, тратя на это месяцы. А можно сразу понять, кто перед вами, лишь узнав имя новой знакомой. Вот имена женщин, которые, как уверены эзотерики, вечно устраивают разборки с мужчинами и не дают жить спокойно.
Имя Мария
Женские имена. Фото © Pexels / Rodnae Productions
Имя Мария имеет древнееврейское происхождение. Вариантов значения имени Мария несколько: это и "безмятежная", и "горькая", и "желанная". Маши легко приковывают внимание мужчин, при этом не прощают даже самых незначительных ошибок. Близких они окружают заботой, на деле — напускной, ведь Марии любят только себя. С Машами не стоит начинать отношения Александрам, Виталиям и Павлам, поскольку союз будет обречён.
Имя Нина
Красивые женские имена. Фото © Pexels / Ketut Subiyanto
Имя Нина, как и Мария, древнееврейского происхождения. Оно могло образоваться от слова "нин" — в переводе "правнук". Не исключено, что в Россию это женское имя пришло из Грузии — там распространено имя Нино. Девушки с именем Нина капризны и требовательны, они не потерпят, когда что-то идёт не так, как им мечталось. Нины практически бескомпромиссны, зачастую агрессивны даже по отношению к тем мужчинам, которых любят всем сердцем. Эзотерики предупреждают: на Нинах не нужно жениться Анатолиям, Викторам и Эдуардам.
Имя Маргарита
Значение женских имён. Фото © Freepik
Женское имя Маргарита греческого происхождения, переводится как "жемчужина". Женщины с этим именем яркие, как и оно само. Риты — дамы страстные, но часто перегорают, пишет Пятый канал. За несколькими месяцами безумной, пылкой любви следуют разборки на повышенных тонах, после которых Маргариты говорят поклонникам "до свидания". Особо осторожными в отношениях с Марго стоит быть Вячеславам, Давидам и Олегам.
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