Три женских имени, обладательницы которых вечно устраивают разборки с мужчинами

Кому захочется жить со стервозной, излишне требовательной дамой? Только тем, кому в жизни не хватает перчинки. Но если для вас дом должен быть тихой гаванью, то к выбору спутницы стоит подойти основательно. Можно, конечно, устраивать любимой всяческие проверки, тратя на это месяцы. А можно сразу понять, кто перед вами, лишь узнав имя новой знакомой. Вот имена женщин, которые, как уверены эзотерики, вечно устраивают разборки с мужчинами и не дают жить спокойно.

Имя Мария

Женские имена. Фото © Pexels / Rodnae Productions

Имя Мария имеет древнееврейское происхождение. Вариантов значения имени Мария несколько: это и "безмятежная", и "горькая", и "желанная". Маши легко приковывают внимание мужчин, при этом не прощают даже самых незначительных ошибок. Близких они окружают заботой, на деле — напускной, ведь Марии любят только себя. С Машами не стоит начинать отношения Александрам, Виталиям и Павлам, поскольку союз будет обречён.

Имя Нина

Красивые женские имена. Фото © Pexels / Ketut Subiyanto

Имя Нина, как и Мария, древнееврейского происхождения. Оно могло образоваться от слова "нин" — в переводе "правнук". Не исключено, что в Россию это женское имя пришло из Грузии — там распространено имя Нино. Девушки с именем Нина капризны и требовательны, они не потерпят, когда что-то идёт не так, как им мечталось. Нины практически бескомпромиссны, зачастую агрессивны даже по отношению к тем мужчинам, которых любят всем сердцем. Эзотерики предупреждают: на Нинах не нужно жениться Анатолиям, Викторам и Эдуардам.

Имя Маргарита

Значение женских имён. Фото © Freepik