Евросоюз, введя ограничительные меры против России, раздул глобальную проблему из локального конфликта на Украине. Об этом заявила министр юстиции Венгрии Юдит Варга в разговоре с National Interest.

"ЕС раздул глобальную проблему своими незамысловатыми санкциями против России, которые на самом деле больше вредят Европе. Да, россияне продают меньше ископаемого топлива, но, поскольку цена выросла, они зарабатывают на этом больше", — заявила Варга.

По её мнению, именно антироссийские санкции со стороны ЕС стали причиной энергетического кризиса и роста инфляции в Европе. Министр считает, что только РФ и США могут выработать решение по Украине на длительную перспективу. Варга предположила, что, если бы у власти находились такие лидеры, как Дональд Трамп или Ангела Меркель, конфликт не вышел бы за рамки локального. Министр призналась, что ждёт победы республиканцев 8 ноября на промежуточных выборах в США.