В Венгрии обвинили Европу в раздувании украинского конфликта до глобального
Министр юстиции Венгрии: Европа раздула глобальную проблему из конфликта на Украине
Министр юстиции Венгрии Юдит Варга. Фото © ТАСС / STEPHANIE LECOCQ
Евросоюз, введя ограничительные меры против России, раздул глобальную проблему из локального конфликта на Украине. Об этом заявила министр юстиции Венгрии Юдит Варга в разговоре с National Interest.
"ЕС раздул глобальную проблему своими незамысловатыми санкциями против России, которые на самом деле больше вредят Европе. Да, россияне продают меньше ископаемого топлива, но, поскольку цена выросла, они зарабатывают на этом больше", — заявила Варга.
По её мнению, именно антироссийские санкции со стороны ЕС стали причиной энергетического кризиса и роста инфляции в Европе. Министр считает, что только РФ и США могут выработать решение по Украине на длительную перспективу. Варга предположила, что, если бы у власти находились такие лидеры, как Дональд Трамп или Ангела Меркель, конфликт не вышел бы за рамки локального. Министр призналась, что ждёт победы республиканцев 8 ноября на промежуточных выборах в США.
Ранее газета The Guardian писала, что, когда экономическая ситуация в Европе ещё больше испортится, а США столкнутся с рецессией, Запад будет вынужден начать договариваться с Россией.