Байден удивил неожиданным заявлением об "освобождении Ирана"
Байден пообещал, что США вскоре "освободят Иран"
Президент США Джо Байден, выступая в Калифорнии на предвыборном мероприятии в поддержку местного кандидата от Демократической партии, выступил с неожиданным заявлением. Он отреагировал на чей-то возглас из аудитории и пообещать вскоре освободить Иран. Впрочем, тут же добавил, что жители этой страны "освободят себя сами".
"Не беспокойтесь, мы освободим Иран. Они довольно скоро освободят сами себя", — сообщил Байден, отвлёкшись от обсуждения ситуации с доступом к здравоохранению для американских ветеранов.
Произнеся эту фразу, Байден сразу вернулся к главной теме, не удостоив собравшихся подробностями о таком плане "освобождения Ирана". Однако публика приняла его заявление одобрительно.
Как рассказывал Лайф, ранее в Иране вспыхнула волна протестов, причиной которых послужила смерть приехавшей из Ирака 22-летней Махсы Амини. Она скончалась после задержания из-за "неправильного" хиджаба. Митингующие были возмущены произошедшим и требовали смягчения религиозных законов. В полиции нравов, в свою очередь, придерживались версии, что девушка умерла от сердечного приступа. Правоохранители назвали смерть девушки случайной.
Flickr / The White House