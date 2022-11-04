Байден удивил неожиданным заявлением об "освобождении Ирана"

Президент США Джо Байден, выступая в Калифорнии на предвыборном мероприятии в поддержку местного кандидата от Демократической партии, выступил с неожиданным заявлением. Он отреагировал на чей-то возглас из аудитории и пообещать вскоре освободить Иран. Впрочем, тут же добавил, что жители этой страны "освободят себя сами".

"Не беспокойтесь, мы освободим Иран. Они довольно скоро освободят сами себя", — сообщил Байден, отвлёкшись от обсуждения ситуации с доступом к здравоохранению для американских ветеранов.

Произнеся эту фразу, Байден сразу вернулся к главной теме, не удостоив собравшихся подробностями о таком плане "освобождения Ирана". Однако публика приняла его заявление одобрительно.