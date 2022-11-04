Баку обвинил Ереван в обстреле позиций азербайджанских военных на границе
Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле позиций военных на границе
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций военных на границе с Арменией. Об этом сказано в сообщении на сайте ведомства.
"В ночь с 3 на 4 ноября на протяжении пяти часов подразделения Вооружённых сил Армении с позиций в направлении населённых пунктов Азизли, Юхары Шорджа Басаркечарского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции нашей армии, дислоцированные в направлении населённых пунктов Йеллиджа и Моллабайрамлы Кяльбяджарского района", — говорится в записи.
Как указали в Баку, подразделения армии Азербайджана приняли "адекватные ответные меры".
Ранее Кремль опубликовал текст совместного заявления Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по итогам трёхсторонних переговоров по Карабаху в Сочи. Главы государств в ходе переговоров обсудили ход реализации договорённостей от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.
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