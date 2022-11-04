Баку обвинил Ереван в обстреле позиций азербайджанских военных на границе

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций военных на границе с Арменией. Об этом сказано в сообщении на сайте ведомства.

"В ночь с 3 на 4 ноября на протяжении пяти часов подразделения Вооружённых сил Армении с позиций в направлении населённых пунктов Азизли, Юхары Шорджа Басаркечарского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции нашей армии, дислоцированные в направлении населённых пунктов Йеллиджа и Моллабайрамлы Кяльбяджарского района", — говорится в записи.

Как указали в Баку, подразделения армии Азербайджана приняли "адекватные ответные меры".