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4 ноября, 05:46

Касаткина одержала первую победу на Итоговом турнире WTA

Касаткина обыграла американку Гауфф, одержав первую победу на Итоговом турнире WTA

<p>Касаткина играет с Гауфф на Итоговом турнире WTA. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/WTA/status/1588335913683193857/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">WTA</a></p>

Касаткина играет с Гауфф на Итоговом турнире WTA. Обложка © Twitter / WTA

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла американку Кори Гауфф в матче Итогового турнира WTA, одержав первую победу. Поединок завершился со счётом 7:6 (8:6), 6:3.

В первой встрече группы "Трэйси Остин" Касаткина уступила полячке Иге Свёнтек. В заключительном матче группового этапа россиянка 6 ноября сыграет с француженкой Каролин Гарсией.

"Будет весело": Касаткина узнала соперниц по итоговому турниру WTA

"Будет весело": Касаткина узнала соперниц по итоговому турниру WTA

Ранее Лайф писал, что россиянин Андрей Рублёв квалифицировался на итоговый турнир ATP. Соревнования начнутся 13 ноября в итальянском Турине.

Артур Лапсаков

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