Касаткина одержала первую победу на Итоговом турнире WTA
Касаткина обыграла американку Гауфф, одержав первую победу на Итоговом турнире WTA
Касаткина играет с Гауфф на Итоговом турнире WTA. Обложка © Twitter / WTA
Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла американку Кори Гауфф в матче Итогового турнира WTA, одержав первую победу. Поединок завершился со счётом 7:6 (8:6), 6:3.
В первой встрече группы "Трэйси Остин" Касаткина уступила полячке Иге Свёнтек. В заключительном матче группового этапа россиянка 6 ноября сыграет с француженкой Каролин Гарсией.
Ранее Лайф писал, что россиянин Андрей Рублёв квалифицировался на итоговый турнир ATP. Соревнования начнутся 13 ноября в итальянском Турине.