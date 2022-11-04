В Госдуме назвали причину до сих пор не состоявшейся встречи Путина и Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский боится личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Такое заявление в беседе с РИА "Новости" сделал депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

"Зеленский просто струсил. За глаза он может много чего наговорить в своих видеороликах, щёки надувать, храбриться, но когда приходит время личных переговоров, когда приходит время посмотреть в глаза, то сразу даёт заднюю. Причина такого его поведения очевидна: он боится встречи с нашим президентом", — сказал парламентарий.

Шеремет уверен, что Зеленский ничего не может сказать Путину, кроме как начать оправдываться за разбазаривание страны и вручение соотечественников на заклание в угоду западных геополитических интересов. По мнению депутата, украинскому президенту нечего делать на саммите G20, ведь там будут настоящие хозяева Незалежной — власти Соединённых Штатов Америки и Великобритании.