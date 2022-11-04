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Регион
Опубликовано 4 ноября 2022, 09:42
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В Госдуме назвали причину до сих пор не состоявшейся встречи Путина и Зеленского

Депутат Госдумы Шеремет заявил о страхе Зеленского лично встретиться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский боится личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Такое заявление в беседе с РИА "Новости" сделал депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

"Зеленский просто струсил. За глаза он может много чего наговорить в своих видеороликах, щёки надувать, храбриться, но когда приходит время личных переговоров, когда приходит время посмотреть в глаза, то сразу даёт заднюю. Причина такого его поведения очевидна: он боится встречи с нашим президентом", — сказал парламентарий.

Шеремет уверен, что Зеленский ничего не может сказать Путину, кроме как начать оправдываться за разбазаривание страны и вручение соотечественников на заклание в угоду западных геополитических интересов. По мнению депутата, украинскому президенту нечего делать на саммите G20, ведь там будут настоящие хозяева Незалежной — власти Соединённых Штатов Америки и Великобритании.

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Напомним, Зеленский заявил, что откажется от участия в саммите G20, если туда приедет Путин. При этом он добавил, что Украина в любом случае приглашена на встречу глав стран "Двадцатки" и готовится к ней. Российский президент ранее заявлял, что вопрос о его поездке на саммит G20 окончательно не решён. Но российская сторона примет участие в форуме, заверил глава государства.

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Kremlin.ru / Офис президента Украины

Евгения Колесникова
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