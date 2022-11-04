Жительница Макеевки погибла в результате ночного обстрела ВСУ
В результате обстрела Вооружёнными силами Украины Макеевки в Донецкой Народной Республике погибла одна мирная жительница. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"Минувшей ночью украинские боевики нанесли удар по многоквартирному дому в Центрально-Городском районе Макеевки. В результате обстрела погибла женщина и ранен мужчина", — сказано в записи в телеграм-канале.
По городу было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров, уточнили в представительстве ДНР в СЦКК.
Ранее Лайф публиковал видео последствий обстрела Донецка со стороны ВСУ. В результате удара по жилому дому на улице Щорса в здании выбило стёкла, повреждены балконы и фасад.
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