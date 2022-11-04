Жительница Макеевки погибла в результате ночного обстрела ВСУ

В результате обстрела Вооружёнными силами Украины Макеевки в Донецкой Народной Республике погибла одна мирная жительница. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

"Минувшей ночью украинские боевики нанесли удар по многоквартирному дому в Центрально-Городском районе Макеевки. В результате обстрела погибла женщина и ранен мужчина", — сказано в записи в телеграм-канале.

По городу было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров, уточнили в представительстве ДНР в СЦКК.





