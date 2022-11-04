Онищенко рассказал россиянам, как провести День народного единства

Лучше всего в День народного единства побыть с семьёй. Об этом в беседе с Лайфом рассказал академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Геннадий Онищенко.

"Надо провести в кругу семьи, утром встать, дождаться, пока проснутся дети. Пригласить всех на завтрак, это такое редкое явление", — посоветовал он.

Онищенко добавил, что праздник в кругу семьи станет мощным зарядом для её укрепления, такой возможностью не стоит пренебрегать. Вместе с тем в День народного единства можно прогуляться, посетить различные мероприятия.