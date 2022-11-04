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4 ноября, 07:10

Онищенко рассказал россиянам, как провести День народного единства

Онищенко посоветовал побыть в кругу семьи в День народного единства

Лучше всего в День народного единства побыть с семьёй. Об этом в беседе с Лайфом рассказал академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Геннадий Онищенко.

"Надо провести в кругу семьи, утром встать, дождаться, пока проснутся дети. Пригласить всех на завтрак, это такое редкое явление", — посоветовал он.

Онищенко добавил, что праздник в кругу семьи станет мощным зарядом для её укрепления, такой возможностью не стоит пренебрегать. Вместе с тем в День народного единства можно прогуляться, посетить различные мероприятия.

В День народного единства Путин посетит выставку, посвящённую Украине

В День народного единства Путин посетит выставку, посвящённую Украине

Ранее Лайф писал, что VK поздравит россиян с Днём народного единства, запустит челленджи и квизы, а также порадует пользователей специальным плейлистом.

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Агентство городских новостей "Москва" / Мобильный репортёр

Ольга Годуненко

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