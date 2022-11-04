Ереван обвинил Баку в распространении дезинформации
В Минобороны Армении назвали дезинформацией заявление Азербайджана об обстреле на границе
Заявление Минобороны Азербайджана о том, что Ереван обстрелял их позиции, является дезинформацией. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства Армении.
"Министерство обороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию. В ночь с 3 на 4 ноября подразделения ВС Армении не вели огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы", — говорится в сообщении.
Ранее Кремль опубликовал текст совместного заявления Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по итогам трёхсторонних переговоров по Карабаху в Сочи. Главы государств в ходе переговоров обсудили ход реализации договорённостей от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.