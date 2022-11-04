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4 ноября, 07:18

Ереван обвинил Баку в распространении дезинформации

В Минобороны Армении назвали дезинформацией заявление Азербайджана об обстреле на границе

Заявление Минобороны Азербайджана о том, что Ереван обстрелял их позиции, является дезинформацией. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства Армении.

"Министерство обороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию. В ночь с 3 на 4 ноября подразделения ВС Армении не вели огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы", — говорится в сообщении.

Баку обвинил Ереван в обстреле позиций азербайджанских военных на границе

Баку обвинил Ереван в обстреле позиций азербайджанских военных на границе

Ранее Кремль опубликовал текст совместного заявления Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по итогам трёхсторонних переговоров по Карабаху в Сочи. Главы государств в ходе переговоров обсудили ход реализации договорённостей от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

Светлана Оперук

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