Ереван обвинил Баку в распространении дезинформации

Заявление Минобороны Азербайджана о том, что Ереван обстрелял их позиции, является дезинформацией. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства Армении.

"Министерство обороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию. В ночь с 3 на 4 ноября подразделения ВС Армении не вели огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы", — говорится в сообщении.