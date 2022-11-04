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Регион
Опубликовано 4 ноября 2022, 08:23
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Украинские силовики обстреляли село Забарино под Херсоном

Один человек погиб и двое пострадали из-за обстрела ВСУ села в Херсонской области

Вооружённые силы Украины обстреляли село Забарино в Херсонской области, в результате один человек погиб и ещё двое получили минно-взрывные травмы. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава региона в телеграм-канале.

"Сегодня рано утром украинские националисты нанесли ракетные удары по жилым домам села Забарина Голопристанского района. В результате обстрела, к несчастью, один гражданский погиб, двое получили минно-взрывные травмы", — говорится в сообщении.

Медики оказали пострадавшим экстренную помощь и госпитализировали в одно из лечебных учреждений Херсонской области, сейчас врачи делают всё необходимое. Глава Минздрава региона Вадим Ильмиев подчеркнул, что Киев продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру, наносить ракетные удары по домам мирных жителей, где нет солдат и военной техники. Он выразил соболезнования родным погибшего и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Украинский пленный заявил о больших потерях ВСУ на Харьковском направлении
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Ранее сообщалось, что жительница Макеевки погибла в результате ночного обстрела ВСУ. По городу было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров.

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Евгения Колесникова
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