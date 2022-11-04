ВВС Южной Кореи выявили почти 180 траекторий полёта военных самолётов КНДР
Yonhap: Южная Корея подняла в воздух истребители из-за активности военных самолётов КНДР
Южная Корея выявила около 180 траекторий полёта военных самолётов КНДР и приняла контрмеры. Об этом сообщило агентство Yonhap.
"Объединённый комитет начальников штабов объявил 4-го числа (ноября. — Прим. Лайфа), что он идентифицировал около 180 траекторий полёта северокорейских военных самолётов с 11:00 до 15:00 (с 05:00 до 09:00 мск. — Прим. Лайфа) 4-го числа и принял контрмеры", — говорится в публикации.
Причём военная авиация КНДР действовала во многих районах, в том числе на суше к северу от линии тактический действий, а также в восточных и западных морях. Ввиду этого ВВС Южной Кореи подняли в воздух около 80 истребителей-невидимок, в том числе F-35A. В Объединённом комитете начальников штабов сообщили, что военные готовы к дальнейшим провокациям, они внимательно отслеживают события, связанные с ВС КНДР, при тесном сотрудничестве с США.
Накануне сообщалось, что КНДР запустила четыре ракеты, последняя из них упала вне исключительной зоны Японии. Пхеньян совершил пуск примерно через час после заявления, в котором назвал опасным решение США и Южной Кореи продлить учения Vigilant Storm и пообещал, что "они узнают, что совершили необратимую ошибку".
Getty Images / South Korean Defense Ministry