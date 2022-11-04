Инфекционист Очинская предупредила об угрозе цирроза печени при неверном приёме лекарств
Бесконтрольный приём лекарств может негативно сказаться на печени, ведь через этот орган фильтруются все принимаемые препараты. Об этом сообщила врач-инфекционист "СМ-Клиники" Наталья Очинская.
Она отметила, что любители самолечения зачастую игнорируют важные правила приёма лекарств. Например, режим дозирования и смешивание одних таблеток с другими или и вовсе с алкоголем.
"Всё это отрицательно влияет на печень и сказывается на её работоспособности. Кроме того, в большей степени подвержены лекарственному поражению печени дети до трёх лет, женщины и люди пожилого возраста. Последние зачастую и вовсе не представляют жизни без лекарств", — рассказала доктор "Газете.ru".
Она предупредила, что при неправильном приёме некоторые препараты могут поразить печень и через семь дней, и через несколько месяцев. Какие-то из них влияют на орган напрямую, а какие-то — опосредованно, через продукты распада. По словам Очинской, последствия могут быть самыми серьёзными — вплоть до печёночной недостаточности и цирроза.
Ряд препаратов стоит принимать исключительно под строгим присмотром врача. Среди них антибиотики, противоглистные, противогрибковые, нестероидные противовоспалительные, статины, антидепрессанты, препараты железа, мочегонные средства и даже лекарственные травы.
Признаками поражения печени доктор назвала слабость, тошноту, снижение аппетита, желтушность кожи и склер, возможное появление кожного зуда, тяжесть в правом подреберье.
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